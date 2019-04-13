Снятие санкций с соратников Януковича: дипломат объяснил, в чем дело

Виктор Янукович / Reuters

За последнее время Евросоюз не принимал никаких решений о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц, заявил представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии по совместительству Николай Точицкий.

Таким образом он прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что ЕС снял санкции с девяти представителей окружения беглого экс-президента Виктора Януквовича.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt речь идет о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", - написал Точицкий Twitter.

Кроме того, украинский дипломат также призвал СМИ не распространять фейки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Канада продлила санкции против Януковича и 15 его соратников.