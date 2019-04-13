Из санкционного списка ЕС исключили 9 соратников Януковича – СМИ

13 апреля 2019, 13:58

Доказательств их причастности к конфликту на Донбассе оказалось недостаточно.

Янукович
Виктор Янукович / 112.ua

Девять человек из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были исключены из санкционного списка Евросоюза.

Решение было принято из-за недостатка доказательств против подозреваемых, пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

По словам главы комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера, санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия продолжает нарушать международное право.

"Они направлены не против населения, а конкретно против лиц, принимающих решения, и компаний", — добавил он.

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Европейский чиновник также подчеркнул, что отдельные люди могут предъявить иск против санкций и в этом случае "наши высокие стандарты верховенства закона соблюдаются".

Как уточняет немецкое издлание, в общей сложности в санкционном списке ЕС сейчас находятся 170 человек и 44 организации. Все они нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Канада продлила санкции против Януковича и 15 его соратников.

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санкции Евросоюз Виктор Янукович
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