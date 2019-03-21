Адвокат рассказал о гражданстве и планах Януковича

У Виктора Януковича нет гражданства России, сказал его адвокат / Reuters

Адвокат бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что у экс-главы государства нет гражданства Российской Федерации.

Янукович планирует вернуться в Украину, рассказал юрист в Киеве на заседании Оболонского районного суда, пишет РБК-Украина.

По данным агентства, суд решил оказать защите беглеца в разъяснении определенных пунктов приговора по делу о государственной измене.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

После этого Сердюк заявил, что апелляции на приговор Оболонского райсуда уже поданы, а "Янукович временно пребывает в Российской Федерации" и "планирует вернуться в Украину".

Напомним, в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.