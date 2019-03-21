Адвокат рассказал о гражданстве и планах Януковича

В Киеве суд отказал защите экс-президента в разъяснении некоторых пунктов приговора по делу о госизмене.
Адвокат бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что у экс-главы государства нет гражданства Российской Федерации.
Янукович планирует вернуться в Украину, рассказал юрист в Киеве на заседании Оболонского районного суда, пишет РБК-Украина.
По данным агентства, суд решил оказать защите беглеца в разъяснении определенных пунктов приговора по делу о государственной измене.
"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
После этого Сердюк заявил, что апелляции на приговор Оболонского райсуда уже поданы, а "Янукович временно пребывает в Российской Федерации" и "планирует вернуться в Украину".
Напомним, в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.
На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.
В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.