Зеленский на дебатах "поимеет" Петра Алексеевича во всех смыслах

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 апреля 2019, 07:05

Отставшая шумерская эпоха уходит в прошлое.

Зеленский Порошенко дебаты
Зеленский Порошенко дебаты / Главред

Интервью Зеленского получилось офигенным.

Он расставил акценты над очень важными вопросами: языковой вопрос, вопрос Свинарчуков, вопрос Порошенко, формирование коалиции и прочее.

Я думаю, что нас ждут очень интересные дебаты. Я думаю, что Зеленский "поимеет" Петра Алексеевича во всех смыслах, потому что, когда я смотрел это интервью, я четко понимал, что он наш - он из нашей цифровой эпохи, он человек, который ловит современные тренды, и, самое главное, он очень четко понимает, что он делает.

То, что на банковой пытались нарисовать ему этот дебильный образ наркомана, придурка, уклониста от армии показывает этот огромный разрыв, который образовался между нашим поколением, поколением X и отставшей шумерской эпохой, которая может рисовать только видимость каких-то процессов, но по факту ничего современного делать не может.

Читайте такжеЗеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньгиРазгром, который учинил Зеленский в этом интервью становится очевиден и становятся очевидны корни этого разгрома - он переиграл их на уровне стратегии, он переиграл их на уровне тактики, он переиграл от на уровне скорости. Причем, я так понимаю, что стратегии на самом деле у него никакой не было. Его стратегия — это быть самим собой и действовать таким образом, как тебе наиболее понятно, удобно и ресурсно-обеспечено.

Вот причина успеха Зеленского.

Порохоботы, вы очень жестко ошиблись относительно Зеленского, вас заманили в ловушку, ваши вопли "Володя, давай на дебаты! Володя, дай интервью!" - они были из-за той неадекватности, которая привела в результате вашего лидера и вас в ловушку.

"Володе" не нужны никакие дебаты.

"Володе" не нужны никакие журналисты.

"Володе" не нужны никакие СМИ.

Он это все четко объяснил, и я сам этой логике давно придерживаюсь: нет смысла выходить с интервью десять раз на день и каждый день раздавать интервью направо и налево, когда ты можешь выступить один раз, но настолько смачно и круто, что это становится явлением и об этом говорят все. Нет смысла в посредниках, которые не способны даже сформулировать нормальные вопросы.

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Поэтому дебаты будут очень интересными и поскольку Зеленский навязал этот формат, и он понимает, как этот формат выдерживать, он его выдержит и поэтому Порошенко наверняка разгромит, в этом нет никаких сомнений. Ключевой вопрос на мой взгляд заключается в том хватит ли у него силы воли для того, чтобы вынести груз борьбы с феодализмом, с которым он сейчас столкнется.

Он в чистую выиграл у феодалов только потому, что он вытащил их на свое поле там, где ему все понятно, там, где он наиболее эффективен и там, где, соответственно он может наказать правил игры. Но сейчас он будет заходить на поле самих феодалов, где все эти отношения "глубинного государства", и там могут возникнуть проблемы.  

Но мне кажется те нотки, которые прозвучали в интервью Зеленского, могут свидетельствовать о том, что он является далеко не тем смешным орешком, который нам пытались представить. Это может оказаться очень крепкий орешек, способный задать такой темп игры, которого до сегодняшнего момента не было в Украине.

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