Мог ли Порошенко победить Зеленского?

Юрий Бутусов

журналист

24 апреля 2019, 11:50

Поражение Порошенко - это поражение самой модели президентства как ручного управления страной.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Выборы начались с замера рейтинга Петра Порошенко в 6,5% и антирейтинга более 50% в ноябре 2018-го - это открытые данные КМИС. И уже тогда руководитель кампании Порошенко Игорь Грынив - он же владелец социологической компании "Социс", нарисовал вероятный потолок рейтинга и перетоки во втором туре. Шансы на выход во второй тур были очень слабые, шансов на победу у Порошенко против любого другого кандидата кроме Бойко не было вообще, заключили социологи.

О чем это говорило? Что любой, кто в глазах людей олицетворяет изменения, получит голоса большинства протестного электората, что большинство сделало выбор задолго до начала кампании.

Читайте такжеКак Порошенко напоследок одержал последнюю победу над ПутинымНа что был расчет? Казалось, логичным технологическим ходом было бы выдвижение нового кандидата от партии власти, не имеющего антирейтинга, не связанного со скандалами, и формирование под него профессиональной команды. Но Порошенко решил сам ввязаться в бой, чтобы в конкурентной борьбе добыть максимальный рейтинг и затем выйти на парламентские выборы во главе списка.

25 февраля рейтинг Порошенко вырос до 18 % по данным КМИС - это был пик кампании, но с 25 февраля до самого дня выборов рейтинг не вырос ни на один процент - надо было что-то менять, но изменений не происходило. Тот же "Социс" замерил рейтинг 25 марта еще более критично - 14,9%.

Томос, талант и организационные возможности Порошенко позволили ему почти в 3 раза повысить свой рейтинг в условиях конкуренции фактически за три месяца, но это был потолок.

После мощных ударов пропаганды по Гриценко и Тимошенко их рейтинг упал, они тоже перестали расти.

Но антирейтингу нужен был свой кандидат. И им стал Зеленский.

Да, как фига в кармане, да, как кухонный протест, да, у Зеленского нет своих убежденных сторонников. Его электорат состоит из антирейтинга Порошенко, и кого только за эти пять лет в этом антирейтинге не было намешано - от сторонников других политических партий, которые Порошенко медийно уничтожал, и до сторонников "русского мира" и Януковича, которые за любой скандал в Украине.

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Разные люди хотели каких-то изменений, разные люди за что-то свое захотели привлечь действующего президента к политической ответственности. И вот результат - почти 16% голосов в первом туре. Социологи вычислили, что потолок Порошенко во втором туре - 21-22%. Ведь антирейтинг 50+ никуда не делся. Но несмотря на социологию команда Порошенко вела борьбу так, будто рейтинг в 16% может стать победным. Порошенко даже начал делать выводы - коммуникация с гражданским обществом появилась, стал доступен для журналистов, и даже с огромным скрипом трех своих сотрудников он наконец уволил с должностей. Вдруг оказалось, что это совсем не больно.

Разумеется, чуда не случилось, произошло именно то, что точно предсказали украинские социологи. 25% - это на самом деле было даже выше первоначальных расчетных показателей.

Мог ли Порошенко победить?

  1. Избирательную кампанию надо было бы начинать на пару лет раньше. Фактор времени для действующей власти является невосполнимым.
  2. В кампании должна быть долгосрочная стратегия, объединяющая мобилизационные проекты, вовлекающие в проекты изменений различные социальные группы.
  3. Отсутствовала командная игра. Не было единого центра управления выборами, несколько параллельных вертикалей штаба работали самостоятельно. Группы влияния вели отчаянную борьбу друг с другом. Мощная мобилизационная кампания в фейсбуке не сопровождалась мобилизационной кампанией в офлайне.

Какие выводы?

Я лично не считаю эти выборы персональным поражением только одного Порошенко - проиграла и сама модель президентства как ручного управления страной. Триумф Порошенко был в 2014-м, и его обеспечило не государство, а общество. И отходить от опоры на общество к опоре на микро-менеджмент в госструктурах президенту было нельзя.

Украинское общество требует профессиональной организации государства, быстрых и гибких стратегий, быстрых и гибких коммуникаций. Нельзя удержать власть в 19-м методами 14-го, для победы нужны были не избирательные технологии, а инициативы, которые мобилизуют общество.

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Те же самые проблемы дезорганизации государства и утраты рейтинга в полной мере сейчас переносятся и на Зеленского, и во многом, ему, возможно, придется повторить путь Порошенко, если он сам не сможет продуцировать изменения. К этому надо быть готовым, такова реальность. И надо смотреть за социологией - она в Украине, по счастью, стала точной наукой.

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Петр Порошенко выборы-2019 Юрий Бутусов второй тур выборов президента 2019
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