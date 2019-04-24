Разочарования не будет: три вещи, которые надо сделать Зеленскому

Владимир Зеленский / Reuters

Из 73% голосов, отданных за Зеленского, минимум 50% - это голоса против Порошенко. Фактически, реальный рейтинг Владимира Александровича ещё меньше, чем у проигравшего Порошенко. Это не кредит доверия. Это - депозит недоверия, положенный избирателями на власть.

Очарования Зеленским нет, и разочарования не будет. Будет глухое молчаливое отторжение под аккомпанемент злорадства реваншистов, уже сегодня объявивших о своём намерении вернуть Украину обратно в вышиватную реальность. В этих условиях Вова должен сделать невозможное, чтобы поход в президентство не стал последним концертом "Вечернего Квартала".

Что же надо делать?

Читайте такжеТриумф Зеленского: что на самом деле означают 73%Первое - не врать и не воровать. Не раздавать популистские обещания, не расставлять друзей и родственников на государственные посты, расстаться с бизнесом, избавиться от лизоблюдов и лицемеров, которые уже толпами побежали кланяться новому хозяину.

Второе - предложить нации пошаговый план модернизации страны. Не безвиз, не Томос, не снижение цен на газ. А набор понятных всем мер, направленных на экономический рост, приведение в порядок правоохранительной и судебной системы, развитие демократии. Здесь надо опереться на профессионалов, а не на популистов, и быть твёрдым в своих намерениях, помня, что то, что хорошо бизнесу, хорошо и стране.

Третье - выиграть войну и найти своё достойное место на мировой арене. Перестать быть объектом глобальной политики, а стать субъектом. Это самое сложное. И тут нас сегодня никто не спрашивает: позиция США озвучена Волкером, а хотелки нашей олигархической "элиты" Кравчуком. И Россия своим топливным эмбарго недвусмысленно намекнула на желательность серьёзного разговора.

Но об этом в другой раз.