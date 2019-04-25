Два шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" Зеленского

Михаил Подоляк

политтехнолог

25 апреля 2019, 06:54

Самопомощь предложила банкротной парламентской элите нагло и цинично обмануть проголосовавших граждан.

Зеленский Порошенко
В Раде хотят существенно урезать полномочия Зеленского

Почему Украина никак не может успокоиться? И почему всегда сама себя загоняет в системный конфликт, решением которого становится итоговая уличная драка? Потому что ее управленческая элита (неэффективная, но жадная) всегда пытается обмануть граждан. Не мытьем, так катаньем, но обязательно сохранить своё беспредельное право на "пограбить".

Итак. Что такое мягкий "государственный переворот"? Или - проще - что такое тот самый пресловутый "вариант Б", которым так щербато бравировали отдельные парни из pr-клоаки пока ещё действующего президента? Оказалось, что это чрезвычайно простое и примитивное действо, шитое толстыми белыми нитками и откровенно втягивающее нас в глупую разборку.

Читайте такжеРазочарования не будет: три вещи, которые надо сделать ЗеленскомуШаг первый: в стране проводятся всенародные выборы президента (прямые) под вполне конкретные и четкие полномочия.

Шаг второй: выборы показательно и объединительно выигрывает несистемный кандидат Зеленский, получивший в итоге просто радикальную прямую поддержку (73,22% или 13,5 млн голосов). Ещё раз: его избрали подавляющим большинством под вполне конкретные полномочия.

Шаг третий: банкротная политическая группа, которую покинули многие члены и которая не является электорально значимой, а ее лидер - Андрей Садовой, всегда отличавшийся лживым морализмом, маскирующим личную корысть и трусливо снявшийся с выборов по причине мизерного рейтинга - предлагает радикально изменить полномочия президента.

Говоря откровенно, Самопомощь предложила банкротной парламентской элите нагло и цинично обмануть проголосовавших граждан.

Шаг четвёртый: все записные аутсайдеры парламента, и прежде всего, группа бюджетных мародёров, именуемая БПП (чьи члены обязательно попадают на скамейку подсудимых по конкретным коррупционным историям), а также неприкаянный осколок НФ (ориентированный на субъектов Турчинова, Парубия и Пашинского) быстро начинают крутить тему и готовить соответсвующие оргмероприятия. Рассчитывая на глобальный обман и сохранение своих зубов.

Читайте такжеТриумф Зеленского: что на самом деле означают 73%Шаг пятый: попытка собственно провести классический государственный переворот (в форме радикального изменения правил, после того, как ребята проиграли именно по этим правилам), проголосовать разрушительный документ и... сохранить себя во влиятельной части политики, не имея ни малейшей электоральной поддержки.

Примитивно, предсказуемо и... легко ломаемо. Если, конечно, новый президент сможет взять под контроль силовую вертикаль. А пока наслаждаемся удивительным и омерзительным цинизмом записных "патриотов" (хотя на самом деле весь их патриотизм сводится только к самосохранению на потоках) типа "группы Садового" и "осколков БПП". Ну ведь действительно, а почему эти славные парни и девушки должны добровольно и просто отказываться от своих коррупционных пастбищ?

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Владимир Зеленский импичмент выборы-2019 Михаил Подоляк
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