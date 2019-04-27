Кремль почувствовал вкус крови Украины и уже не остановится

Айдер Муждабаев

журналист

27 апреля 2019, 08:43

Не сумев посеять хаос на улицах, тролли будут пытаться посеять его в головах.

Кремль
Кремль вынашивает планы по Украине

Российская пропаганда занимается стравливания обществом, она имеет комплексные гибридные планы на Украину и воздействие на нашу политическую и общественную жизнь.

До выборов все эти годы они свои усилия прилагали в основном к тому чтобы уничтожить "кровавый режим Порошенко", его клеймили по-всякому в группах в соцсетях, которые управлялись из ДНР. Я думаю, что это только часть айсберга, который мы видим. Из Порошенко сделал монстра, диктатора и за эти годы они своего добились. Им было все равно, кто придет к власти после.

Порошенко демократическим путём отстранён от власти, а сейчас, когда Владимир Зеленский приходит к власти, тролли, руководимые Кремлем, проводят вторую часть свои операции - дальнейшее разжигание противоречий в украинском обществе, нахождения объектов для травли, чтобы этот психоз продолжался и продолжался, и продолжался, тем более впереди выборы в парламент. Повседневная жизнь в Украине должна вести нашу страну к хаосу.

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Хаос в повседневной жизни создать не удалось, поэтому они делают ставку на хаос в мозгах. Я вижу, как кремлевские тролли продолжают распаривать вражду между теми, кто был за Зеленского, и против. Допустим, за Зеленского и за Порошенко могли голосовать люди с одинаковыми взглядами на Украину, как демократическую страну, противостоящую России. Тем не менее, сейчас делается все возможное, чтобы именно почве формального голосования за фамилии, расколоть страну, усилить троллинг.  

У Москвы есть планы разжечь противостояния на улицах. "Путин нападет" - это необязательно сразу бомбы, не обязательно война по всему фронту, это еще вот такое вмешательство. Кандидат Кремля – хаос и никто другой.

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Пока общество еще не отошло от выборов, это благоприятный момент для попыток террористических актов Украине, попыток политических убийств из любого политического лагеря, просто для того, чтобы опять манипулировать соцсетями и возложить вину за этот террористический акт на одну из сторон с целью вывести протесты в соцсетях в реальную жизнь. Сейчас кремлевские почувствовали вкус крови, вкус Украины и концепцию противостояния, а также перевод ее в практическую кровавую плоскость они будут пытаться реализовать.

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Россия Айдер Муждабаев Кремль Петр Порошенко Владимир Зеленский Украина
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