Полезный совет Владимиру Зеленскому

Открытость и публичность процессов лучше тайных договорняков и закулисных междусобойчиков.
Нашёл кое-что, что могу посоветовать Владимиру Зеленскому.
Вчера с огромным удовольствием посмотрел пару видео из заседаний городского совета Стамбула уже при новом мэре - оппозиционере Экреме Имамоглу.
Да, тот самый Имамоглу, из-за которого правящая партия уже дважды пыталась пересчитать голоса, или вовсе отменить результаты выборов.
Оно и неудивительно, они проиграли Стамбул впервые за 20 лет, и не могут с этим смириться. Разница была в пару десятков тысяч голосов (!).
Так вот, глянул заседание. Это прекрасно! Правящие силы, составляющие большинство в совете, решили взять курс на тотальный саботаж работы нового мэра.
Но он не растерялся, и решил транслировать все заседания в прямом эфире в соц сетях. Первое посмотрели уже более 4 млн. человек.
Результат налицо.
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Например, было обсуждение о создании комиссии по борьбе с наркозависимостью, которую инициировал мэр Имамоглу, но правящие партии большинством голосов отклонили это предложение.
И тогда на них вылилось столько грязи и дерьма в социальных сетях и медиа, что уже на следующий день им пришлось изменить мнение, и даже согласиться на создание специального центра реабилитации.
Вот это я понимаю гражданский контроль! В своё время, также действовал премьер-министр Армении Пашинян в период, когда парламент был ему враждебен.
Считаю, что избранному президенту стоит взять это на вооружение.
Открытость и публичность процессов лучше тайных договорняков и закулисных междусобойчиков, позволяет мобилизовать электорат и не растерять огромный мандат доверия, выданный населением, и держать в тонусе тех же депутатов.