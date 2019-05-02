США могут использовать Гуайдо для вторжения в Венесуэлу

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

2 мая 2019, 11:11

Штаты могут принять решение о переходе к более активным действиям по свержению режима Мадуро.

Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе
Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе / GettyImages

В Венесуэле началась 100500-я попытка запустить "операцию" по свержению Николаса Мадуро и его режима.

Самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо объявил о начале "последней фазы" операции по свержению Мадуро и его правительства.

Я уже сбился со счета, сколько было таких "фаз". Лишь за последние 2 месяца в Венесуэле раз пять начинали "операцию" по смещению Мадуро. Но каждый раз её либо переносили, либо всё заканчивалось обычной демонстрацией или протестами на улицах.

Сам Гуайдо дважды переносил дату "операции" в феврале и марте, и с третьего раза собрал достаточно людей на площади Каракаса в начале апреля, но дальше протестов и махания флагами не дошло.

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Сегодня он записал видео, на котором стоит в окружении десятков молодых людей в военной форме, напротив военно-воздушной базы "Ла Карлита" в окрестностях столицы.

Гуайдо сообщил, что армия перешла на его сторону, и готова свергнуть ненавистного всем президента Мадуро.

Однако до сих пор ничего не произошло, а полиция Венесуэлы разогнала Гуайдо и его сторонников у базы, заявив, что всё "под контролем".

Венесуэла уже несколько лет живёт в двух параллельных реальностях: Вселенная Гуайдо и Вселенная Мадуро.

В одной всё плохо, люди умирают от голода на улицах, а в стране анархия под гнётом злобного Мадуро.

В другой - всё прекрасно, люди живут богаче, чем в США, а нефтедоллары льются на них рекой, пока пиндосы и подлые агенты влияния не строят козни против гениального президента.

Тем временем, из Штатов пришли несколько сообщений относительно происходящего в Венесуэле:

  1. Дональда Трампа проинформировали о ситуации. 
  2. Дональд Трамп внимательно следит за ситуацией.
  3. Джон Болтон призвал армию Венесуэлы поддержать оппозицию и свергнуть Мадуро.

Судя по тому, что я вижу сейчас, венесуэльская оппозиция серьёзно "проседает" в мобилизации своих сторонников и потеряла инициативу за последние 3 месяца.

Противостояние между двумя президентами перешло в вялотекущую фазу позиционного конфликта, которая не выгодна Гуайдо, ибо у него нет ресурсов на долговременную войну.

Он собирает всё меньше людей на площадях и улицах, а после его турне по Латинской Америке, интерес населения к манёврам вокруг Мадуро немного поубавился. Сама оппозиция далеко не монолитна, и уже раскалывается на радикалов и умеренных.

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Сами Штаты не могут принять решение помочь венесуэльской оппозиции из-за нерешительности (или нежелания) Бразилии и Колумбии впрягаться в это противостояние, понимая, что риск войны слишком велик, и ударит как раз по ним в первую очередь.

Поэтому, думаю, США сейчас будут пытаться бить по Мадуро старым проверенным методом: в разных частях страны будут появляться мелкие партизанские отряды, пытающиеся раскачать ситуацию при помощи ЦРУ.

Самого Хуана Гуайдо будут держать на самом видном месте, таскать по всей Венесуэле, провоцируя Мадуро и его союзников что-то сделать с этим оппозиционером, что станет формальным поводом для перехода к более активным действиям, или даже вторжению.

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США Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро Джон Болтон Хуан Гуайдо
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