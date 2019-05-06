Зверский аппетит Путина: почему Россия не ограничится захватом Беларуси

Лукашенко из последних сил сопротивляется аншлюсу Беларуси / Kremlin.ru

Лукашенко в ответ на ползучую аннексию "показал зубы" России, которая пытается добиться полного присоединения Беларуси.

Пока до этого не дошло, но, думаю, что у Лукашенко уже нет механизмов и инструментов, которые бы позволили не допустить присоединение. Батька уже пересек черту, когда ликвидировал институты гражданского общества в своей стране, которые могли бы оказать активное сопротивление Путину. Сейчас эти институты в Беларуси очень маргинализованы и при этом существенно контролируются Россией.

Обратите внимание: когда Запад хоть немного открыл дверь для Лукашенко, внезапно оживился определенный сегмент белорусской оппозиции, которого до того никто не видел. Эта часть оппозиции провела активную акцию, которая, по привычке белорусских спецслужб, была жестко разгромлена.

От многих осведомленных людей, с которыми мне доводилось общаться, я слышал одно: с обеих сторон все эти события в Беларуси контролировали россияне – и оппозиционное выступление, и действия спецслужб. Не имея активного гражданского общества, которое вместо Лукашенко могло бы выступить против России, имея подконтрольные России белорусские спецслужбы и армию, мне кажется, что-то сделать будет крайне сложно.

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Почему именно сейчас происходят все эти события: отзыв российского посла Михаила Бабича из Беларуси, задержание главы Белтелекома, арест бывшего начальника охраны Лукашенко и т.д.? Это связано с тем, что давление России дошло до предела, который для Лукашенко стал неприятным. Естественно, Лукашенко начал кочевряжиться. Тогда Россия стала делать свое, Беларусь – свое. И в какой-то момент все это вылилось наружу.

Очевидно, сейчас Россия решила, что имеет такой уровень контроля над Беларусью, который позволяет додавить ситуацию и добиться своего. Однако она поторопилась. Лукашенко пока что готов оказывать сопротивление…

Говорят, что аншлюс Беларуси нужен Путину как способ остаться у власти, возглавив новое союзное государство. Но Путин и без этого все равно найдет способ быть у руля. Для этого у него есть полностью подконтрольные спецслужбы, много других механизмов, а главное – послушный российский народ. Если российский народ только начинает прекращать любить вождя, ему тут же объясняют, что вождя любить надо – и народ снова любит. Потому я не думаю, что аншлюс Беларуси нужен Путину для сохранения себя у власти.

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Скорее – это что-то мировоззренческое... У Путина имперское мировоззрение, мировоззрение советского империализма.

Мы все время ищем какие-то подводные течения, увлекаемся конспирологией, выискиваем нюансы в мотивах – это все характерно для демократического мира, где существует борьба идей. Но в России всего этого нет. На самом деле, иногда нужно просто слушать то, что говорит Путин – он достаточно искренен в своих высказываниях. В России нет полноценной оппозиции и противостояния власти, потому Путин волен говорить то, что хочет.

Так вот Путин сказал прямо, что наибольшей катастрофой ХХ века является развал Советского Союза.

А поскольку хозяин Кремля помешан на мессианстве и явно не в своем уме, он убежден, что его миссия и задача – восстановить Советский Союз. Возможно, не в прежних границах, но хотя бы славянскую часть.

Далее Путин понемногу начнет приручать молдаван. Потом усилит свое влияние на Кавказе. Потом, наконец, влезет в Азию. Правда, тут он столкнется с интересами Китая, потому что в ШОС были даны гарантии территориальной целостности центрально-азиатским странам-бывшим республикам СССР. Гарантом тогда выступил Китай, а Россия была вынуждена подписаться под этим на Душанбинском саммите. Это было крайне неприятно для Путина, но ему пришлось подписаться под этими гарантиями. Но рано или поздно Путин все равно туда полезет. Может быть, расшатывая эти страны изнутри и устраивая внутренние бунты в этих странах – чтобы китайцы не могли придраться.

В любом случае, Путин намеревается постепенно захватывает одну площадь за другой. Ключевая для него – Украина: если Украина будет подконтрольна Москве, Беларусь никуда не денется, да и Молдова долго не продержится. Так что подчиненная Украина будет гарантией победы Путина, что позволит ему двигаться дальше.

Путин все равно активизируется и на Кавказе, и в Средней Азии – это без вариантов. Более того, когда он это сделает (если ему хватит жизни), он полезет по направлению бывшего Варшавского договора. И чихать он хотел, что эти страны – члены НАТО! Он будет гибридными способами создавать в них внутренние противостояния, бунты и продвигать к власти выгодных для России политиков. Все это Путин осуществляет уже сегодня, но после захвата Украины работа будет будет вестись открыто и целенаправленно.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда