Присоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина

Тарас Чорновіл

Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

4 мая 2019, 07:18

Кремлю нужно снять "украинские санкции" для начала аншлюса Беларуси.

Украина, Россия, Беларусь, Кахахстан, паззлы
Россия хочет, чтобы Лукашенко вел себя как один из российских губернаторов

Все, что сейчас происходит в отношениях между Беларусью и Россией, наилучшим образом свидетельствует о том, что уступки России – это путь, который ведет к потере всего, путь к войне, оккупации, давлению и потере суверенитета. На мой взгляд, изначально было понятно, что ждет Беларусь.

Однако белорусский лидер Александр Лукашенко избрал неверную тактику поведения с Россией: он постоянно делал шаг вперед, два – назад, шаг влево и тут же – шаг вправо; "тут немного уступим России, тут дадим слабину, а потом немного отгородимся от Москвы, а здесь чуть-чуть попробуем давить".

Уже доказано многими странами, в том числе и Украиной времен Януковича, что такое поведение – безнадежно. Москва всегда определяет: если можно давить на кого-то, она будет это делать; если же давить бессмысленно, Россия оставляет его в покое, но все время пытается провоцировать, но не оказывая серьезного прессинга.

Лукашенко же занял такую линию поведения с Москвой, что рано или поздно должно было начаться то, что мы наблюдаем сегодня: Россия стала выдвигать требования, предусматривающие разрушение суверенитета Беларуси и превращение Лукашенко в одного из российских губернаторов.

Однако у Лукашенко есть гордость. Он – самоуверенный, авторитарный и не хочет варианта, предлагаемого Москвовй. И он решил, что каким-то образом сумеет противостоять плану Путина. Но я думаю, что ни от ползучей аннексии, ни от полного аншлюса это не спасет Беларусь.

Единственное, что сегодня может спасти Беларусь и помочь ей – Украина: сейчас Россия настолько увязла в Украине, что разрываться ей крайне невыгодно. Особенно когда последует международная реакция.

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Если Россия попытается предпринять попытку осуществить полный аншлюс Беларуси, то ресурсы и возможности у Москвы для этого есть, в том числе и в белорусских силовых структурах, где контроль России просто колоссальный.

Однако Беларусь все равно будет противиться этому сценарию. Лукашенко уже дал понять, что, когда начнется непосредственная операция по осуществлению аншлюса, он будет препятствовать этому и бороться с Россией. А поскольку Беларусь – это страна-основатель ООН (вместе с Украиной), это дает ей серьезную возможность быть услышанной. Таким образом, Лукашенко будет создавать серьезные дипломатические проблемы для России, в том числе это может стать основанием для дополнительных санкций.

Единственное, что сейчас может заставить Путина на время отложить планы относительно Беларуси - вопрос снятия санкций, введенных против России за действия в отношении Украины.

К сожалению, я готов прогнозировать, что уже в декабре этого года начнутся колоссальные проблемы: не будут продлены санкции ЕС против России, а в январе 2019 года можно прогнозировать возвращение России в ПАСЕ.

У России из-за колоссального ослабления власти в Украине есть шанс получить реванш в нашей стране. И если ей удастся выйти из-под санкционного давления, следующей жертвой станет Беларусь.

Но я не думаю, что аншлюс Беларуси случится раньше, чем Россия "наведет порядок" в делах с Украиной. Ведь сегодня главным и наиболее лакомым куском для России, как и наибольшей проблемой, остается именно Украина.

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Потому за лето (до осени) Москва попытается додавить нового президента и выбить из него то, что ей будет нужно, воспользовавшись его неопытностью и некомпетентностью. Осенью она попытается создать в Украине если не пророссийскую, то толерантную по отношению к России коалицию. А после того, получив определенный контроль над ситуацией в Украине и добившись снятия санкций, она сможет вплотную взяться за Беларусь.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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Россия Беларусь Тарас Чорновил аншлюс Александр Лукашенко Владимир Путин Украина
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