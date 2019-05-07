А Баба-яга против, или Почему Порошенко и Ко нагло тянут с передачей власти Зеленскому

Порошенко не спешит передать власть Зеленскому / Reuters

Уйти достойно и эффектно передать власть у команды добрейшего Петра Алексеевича тоже не получится. Как не получалось у них адекватно управлять.

Эмоциями легко торговать. Особенно негативными, раскольническими. Главное - правильно и массово разгонять скандальные лозунги. И иметь под рукой объемную сеть экзальтированных "говорящих голов", способных вырабатывать несколько тонн злобы в секунду. Реальные рейтинги уже не важны.

Ну какое значение имеет тот факт, что презрение к нынешнему парламенту прорисовано цифрой 80+%? Не секрет, что формально "правящая коалиция" пытается максимально отстрочить передачу власти. Любыми способами. Такой себе очередной поведенческий феномен в исполнении людей чуточку неадекватных, но очень жадных и перепуганных. И совершено не озабоченных своими репутационными потерями, а также нарастающим недоумением как внутреннего избирателя, так и внешнего партнера.

Читайте такжеКто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации ЗеленскогоПочему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами?

Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимнопоющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде.

А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться. Нужно обязательно почистить архивы везде. И уничтожить лишние бумаги. Нужно отдельно уничтожить все неформальные "бухгалтерские книги" о теневых выплатах. А выплат много. Нужно вывести за штат важных людей, бывших внутри очагов принятия решений и потому слишком много знающих. Нужно переоформить все медийные и прочие активы, оформленные на скорую руку на своих. Нужно хотя бы что-то вычистить, чтобы не раскопали в ходе будущих расследований.

Читайте такжеКоманде Зеленского пора снимать пластмассовые короныОсобенно важно зачистить все что можно по военным "супероперациям". А там есть, что чистить... Нужно психологически попугать/обработать многих. Тех же Муженко с Полтораком, которые, несомненно, сразу начнут подробно каяться. Нужно максимально зачистить все накопленные прослушки и незаконные ОРД-шки и прочее подобное.

Нужно поторговать с новыми торговцами и попытаться оставить хотя бы часть своих смотрящих. Нужно расставить на должности новых саботажников и укрепить их, чтобы потом сложно было их выковыривать. Короче, много чего подоночного нужно успеть сделать команде уходящих.

Профессионально гадить окружающим - разве это не единственный профнавык Петра Алексеевича? А все эти игры с датами - банальные разводки, чтобы "поговорить".