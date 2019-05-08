Почему Зеленский совершит большую ошибку, оставив Луценко генпрокурором

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

8 мая 2019, 06:53

В ходе расследования "украинского следа" в США Порошенко может и должен пострадать из-за своего непрофессионализма и авантюризма.

Юрий Луценко
Юрий Луценко / Украинские новости

Сейчас активно обсуждаются кандидатуры на пост Генпрокурора вместо Луценко. Сам Луценко намекает в своих заявлениях, что он готов и дальше так же плохо бороться с коррупцией, и активно заниматься политическими интригами, но уже в пользу нового президента.

Это будет огромная ошибка президента Зеленского, если он оставит Луценко в прокуратуре. Луценко слишком яркий "семейный" символ политики и режима личной власти бывшего президента Порошенко. Пусть лучше Луценко строит новую партию на парламентские выборы и отбивается на допросах от своих бывших подчиненных.

Другой вопрос, что может Луценко и не нужен президенту Зеленскому, даже со своим компроматом на коррумпированное окружение Порошенко и самого Порошенко, но он явно нужен юристам Трампа для того чтобы вместо "российского вмешательства" во внутреннюю политику США сделать "украинский след" в американских выборах. В этом заинтересован и Путин.

Читайте такжеЗеленский анонсировал отставку ЛуценкоМелкий дипломат и крупный авантюрист, бывший президент Порошенко сам дал серьезный повод для критики со стороны администрации Президента Трампа. Поэтому для раскрутки "украинского следа" президентам Трампу и Путину нужен действующий генпрокурор Украины Луценко, как солидный фигурант в этом деле и в борьбе с демократами Клинтон-Обама. А самому Луценко понадобится больше мужество открыто свидетельствовать в американских инстанциях против Порошенко. 

А то, что в ходе расследования "украинского следа" может и должен пострадать, из-за своего непрофессионализма и авантюризма, бывший президент Украины Порошенко, который, на свою беду, когда-то и продавил в Верховной Раде назначение Луценко генпрокурором, то это уже никого не волнует. Для того, чтобы остаться на своем посту Генпрокурора Луценко сделает все, что его попросят в Украине или за рубежом. А дальше, как карта ляжет.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юрий Луценко Виктор Небоженко
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