Топ-4 новинок победобесия-2019

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

10 мая 2019, 09:21

Любая тоталитарная идеология склонна к внутренней экспансии, все от мала до велика, должны участвовать в обрядах государственного культа.

Лучшая метафора современной России: "Бессмертный полк" в ГУЛАГе. В этом году шествие с "дедАми" на палках проводится и в лагерях для заключенных.

Этот День Победы лагерем пропах. 
Это праздник с автоматом у виска. 
Эта радость у конвоя на глазах.

Вручили "деда", неси, не вякай, и чтобы лицо изображало патриотический восторг и полное опупение от любви к родине. Иначе плохо будет. Шаг влево, шаг вправо - побег; прыжок на месте - провокация.

В большой российской зоне все так же, как и в малых. Кремлевские вертухаи под лай конвойных телеовчарок строят россиян в "бессмертные полки" и гонят навстречу новым войнам.

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В этом году к активному участию в обрядах победобесия были привлечены новые группы населения. Казалось, уже все категории россиян охвачены. Ан нет. Почесало репу начальство и нашло незадействованные резервы. Скрывались они от выполнения патриотического долга на уголовных зонах и в детских садах. Ничего смешного, любая тоталитарная идеология склонна к внутренней экспансии, все от мала до велика, от кремлевских небожителей до последних зэков, должны участвовать в обрядах государственного культа.

Итак, первое место в топе новинок победобесия делят "парад дошкольных войск" в Пятигорске и "шествие бессмертного полка" на многих зонах страны.

На втором месте в топе новинок - окончательная канонизация Сталина, который стал фактически главным победобесным "святым" (или бесом), а "иконы" с его изображением несли впереди "крестных ходов" во многих городах страны.

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И наконец, на третьем месте - презентация на военном параде в Москве техники, предназначенной для разгона демонстраций. Сделано это было вполне продуманно. Тоталитарные культы, чтобы окончательно подавить волю адептов к сопротивление, превращают их в мазохистов. Военная техника давно стала предметом победобесного культа. Теперь та же судьбы ждет орудия подавления внутренней смуты. Люди должны поклонятся сапогу, готовому их растоптать.

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Россия День победы 9 мая Игорь Эйдман
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