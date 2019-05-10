Коболев так сильно хочет остаться в Нафтогазе, что Украине придется раскрыть кошелек

Юрий Корольчук
Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий
10 мая 2019, 12:43

Переплата за американский сжиженный газ обойдется Украине в лишние $100 за тысячу кубов.

Поставки СПГ в Польшу
Украина может начать закупку американского сжиженного газа в Польше

Можно вечно смотреть на четыре вещи - как горит огонь, течет вода, как усердно работают другие люди и, уже традиционно, как глава Нафтогаза Коболев борется с Северным потоком-2.

Теперь украинцы будут иметь возможность наблюдать новую имитацию деятельности Коболева - поставки в Украину американского сжиженного газа.

Коболев уже так сильно хочет остаться на должности в Нафтогазе, что готов пообещать американцам хоть черта лысого купить и привезти в Украину. А еще больше Коболев хочет, чтобы никто не получил доступ к материалам и бухгалтерии Нафтогаза. Ведь тогда из США можно будет не возвращаться.

В случае с американским газом Коболеву будет помогать его новый товарищ по сомнительным делам в Нафтогазе Фаворов. Наверняка у него есть опыт называть российский газ, который возвращается реверсом с ЕС, чисто европейским. Можно сказать, интернациональным. Но вот американский газ из польского терминала Свиноуйсьце, который поставляли в Украину, не только оставляет запах родной американщины, но и даже молекулы "квакают" по-английски. Уже такой газ был не европейским и не польским, а очень даже по паспорту из США.

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Поэтому даже не сомневайтесь, что уже есть "заряженные" компании в ЕС, которые продадут Украине пару сот миллионов кубометров чистого американского газа прямо из европейских газовых хабов. Но не из LNG-терминалов. Однако переплата будет уже не традиционные 30-50 долларов, а хороших 100-120 долларов за 1000 куб. м. Ну да - боремся за энергетическую независимость!

Поэтому отныне добавляется пятая вещь, на которую можно смотреть вечно - это как Коболев продает американский сжиженный газ.

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Нафтогаз СПГ Андрей Коболев Юрий Корольчук
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