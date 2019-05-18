Холостой выстрел: почему уловка депутатов не спасет Раду от роспуска

Верховная Рада все еще под угрозой роспуска/ УНИАН

Объявив о выходе из коалиции глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак тем самым лишь подтвердил ее отсутствие. Там, безусловно, питают иллюзии, что тем самым заблокирован роспуск парламента, но при внимательном анализе Конституции оказывается, что президент все таки имеет право распустить парламент до 27 мая, даже не опираясь на сомнительные определения административных судов.

Анализируя ранее основания для роспуска парламента, введенные в заблуждение казуистикой, предложенной "Народным фронтом", мы приходили к выводу, что неправильно было бы опираться исключительно на определение административного суда, которое установило бы начало срока, от которого можно отсчитать 30 дней.

Потому, если президент будет опираться на него, он войдет неизбежно в сложные споры о том, превысит ли он свои полномочия или нет, злоупотребит властью или поступит законно.

Читайте такжеНародный фронт заблокировал роспуск Рады: что делать ЗеленскомуА вот если Владимир Зеленский в качестве оснований использует исключительно действующие положения Конституции Украины, то окажется в сильной позиции и сможет полностью соблюсти основной закон, поступая в соответствии со своими полномочиями.

Итак, внимательно почитаем статью 83 Конституции Украины.

Шестой абзац предусматривает, что субъектами формирования коалиции в Верховной Раде являются депутатские фракции. Депутатские группы и отдельно взятый депутат не являются субъектами формирования коалиции. Если какой-либо депутат или депутатская группа хотели бы входить в коалицию, тогда им сначала нужно было войти именно в одну из фракций, принимающих решение о создании коалиции. Нет решения фракций, в которые входят больше 226 голосов - нет коалиции.

При этом, коалиция "Европейская Украина" была сформирована пятью депутатскими фракциями, три из которых еще в 2016 году официально вышли из нее.

Почему так произошло?

Все просто. Две крупнейшие фракции - "Блок Петра Порошенко" (130 депутатов) и "Народный фронт" (85 депутатов) игнорировали интересы миноритарных партнеров и под каждое голосование системно добирали голоса из числа внефракционных депутатов.

После выхода из коалиции трех фракций ("Батькивщина", "Самопомощь" и РПЛ), "Европейская Украина" прекратила свое существование, поскольку уже не состояла из фракций, в которые входило бы простое большинство депутатов. От той даты и следует вести отсчет.

Читайте такжеРискнет ли Владимир Зеленский пойти на роспуск парламентаДругое дело, что Петро Порошенко такого отсчета не вел, поскольку ему было выгодно формировать правительство в ручном режиме комплектуя большинство в Верховной раде. Что же, допустим, что таким было его право. Но точно также новый президент имеет право распустить парламент, ссылаясь на факт прекращения коалиции в день подтвержденного официального выхода последней депутатской фракции.

Таким днем может полноценно считаться 23 марта 2016 года, когда коалицию покинула "официально" фракция Радикальной партии. До этого момента "Радикальную партию" всячески "де-юре" удерживали в коалиции, пользуясь различными зацепками, то утверждая, что нет заявлений и решения фракции, то утверждая, что выход из коалиции должен быть оглашен спикером Рады (тогда им был Гройсман).

Итак, на том основании, что с 23 марта 2016 года коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование и в течении 30 дней депутатские фракции не сформировали новую коалицию, президент Владимир Зеленский после получения полномочий 20 мая будет иметь право издать указ о роспуске Верховной Рады и при этом будет действовать строго в рамках своих полномочий, не превышая их. Если только до 20 мая не возникнет новой полноценной коалиции депутатских фракций.