Почему референдум о мире - идея незрелая и непригодная

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

22 мая 2019, 16:12

Украина от его проведения может больше потерять, чем выиграть.

Путин и дебаты
Владимир Путин может на итоги референдума предложить, как и раньше, переговоры с непризнанными республиками / соцсети

Даже если попытаться представить, что предложение о референдуме о мире было "пробным шаром" - попыткой зондирования общественного мнения по основной теме партии Слуга народа на парламентских выборах - все равно возникает много вопросов.

Референдум о мире теоретически можно провести. Можно даже смело предположить, что этот референдум можно выиграть. Ну, а как же, электоральная ниша "партии войны" в Украине - 5-7%.

Можно даже использовать эту победу на референдуме для раскрутки пропрезидентской политической партии. Идея хорошая и благозвучная - мы идем творить мир. Немного правда напоминает Петра Порошенко периода 2014-2015 годов, но кто в здравом уме будет выступать против желания прекратить войну и жить в мире? И поддержку на референдуме темы мира на уровне более 90% несложно изобразить, как поддержку президента.

Но есть как минимум две проблемы с последствиями. Раскрученные ожидания будет трудно удовлетворить. Мир же призывами не восстановишь. А Россия пока прекращать войну не собирается. И принудить ее к миру мы тоже пока не сможем.

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Что будет, если референдум успешно пройдет, а мир не наступит?

И вторая - это инициатива может очень серьезно демотивировать тех, кто сегодня сделал оборону Украины целью своей жизни. Мир так мир. Зачем воевать?

Эти очень вероятны последствия будут разрушительными для Украины.

Практической пользы от результатов референдума особых не будет. Допустим, что европейцы и Курт Волкер воспользуются результатами такого референдума, чтобы на 2-3 встречах у Путина и в 5-10 интервью заявить, что украинцы еще раз продемонстрировали приверженность и желание мира.

Но нетрудно представить, как устало взглянув на все это, Сергей Лавров (или какой-то другой путиноид) изречет: "Хотят мира - пусть договариваются о нем с Донецком и Луганском".

Круг это не заколдованный, но замкнутый.

Не особо верю я в то, что подобный референдум можно использовать для формирования своеобразного общественного консенсуса относительно "красных линий" для украинской дипломатии на переговорах с Россией.

Дело в том, что общественное мнение по максимально допустимым уступкам на переговорах никогда не будет постоянным. Народ мудрый в своем стремлении жить хорошо и в мире. Но коллективная мудрость - это не коллективные знания, как этого достичь. Знание и ответственность за политические планы и программы - это дело элитарная и глубоко индивидуальна.

Ну, и даже для "прощупывания" общественного мнения по такому деликатному вопросу время, место и должностное лицо, по моему мнению, выбраны не лучшим образом.

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