В Кремле прокомментировали референдум о мире с Россией

В Кремле оценили идею референдума Зеленского

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал идею, прозвучавшую из штаба новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского о выносе на общенациональный референдум о мире с РФ.

Как сообщалось ранее, новый глава АП Андрей Бодан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.

Песков отметил, что это внутреннее дело Украины, однако в Кремле ждут неких действий со стороны Банковой.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали каких-то конкретных шагов. Прежде всего в русле выполнения минских договорённостей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждём этих шагов, но пока их не видим", - цитирует Пескова RT.

Он также отметил, что главное, чтобы от инициативы Зеленского, если она будет реализована, "был толк и эффективность".

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