Зеленский рискует заложить бомбу под себя самого

Добровольцы и народные депутаты начали экономическую блокаду неподконтрольных территорий в конце 2016-го / Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами

Причин экономической блокады ОРДЛО, которая началась в 2017-ом, было несколько. Тогда Украина столкнулась с тем, что против нее играли как Россия, так и агенты РФ в Украине.

И модель, которую Петр Порошенко вынужден был реализовывать в политике безопасности, заключалась в том, чтобы сохранять гибридный режим. С одной стороны, мы оказываем вооруженный отпор оккупантам, если они на нас нападают, то есть защищаемся с помощью военного компонента. А с другой - продолжаем поддерживать отношения с ОРДЛО, чтобы сохранить заинтересованность людей в Украине, которые остались там. Потому что они рассчитываются гривнами, предприятия, которые там находятся, перерегистрированы на подконтрольных нам территориях, и они платят налоги в украинский бюджет. И мы таким образом может сохранять связь.

Кроме того, есть еще и виды продукции, например, антрацитный уголь с шахт, который необходим для нашей энергетики. Такова была логика Порошенко, и она была оправдана, потому что не было другого выхода - мы не можем победить в войне и мы не готовы оглашать капитуляцию. И, сохраняя такой гибридный режим с внешней поддержкой со стороны стран Евросоюза и США, которые могут осуществлять давление на Россию, мы имеем возможность противодействовать тому сценарию, который реализовывает против нас Россия.

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А Кремль начал играть по совершенно другому сценарию. Там захотели зацементировать влияние на оккупированные территории. Для этого нельзя было допустить, чтобы остались предприятия, которые платят налоги в украинский бюджет.

В ситуации, когда существует такой гибридный режим, кто-то начинает на нем наживаться. Потому что появляются условия для контрабанды, тайных переходов и того, чтобы обойти какие-то режимы. И объективная реальность такова, что люди вынуждены жить и работать в такой серой зоне.

Когда началась блокада, то Украина пыталась держаться, тем более, что Евросоюз не поддерживал блокаду.

В айкидо есть такой принцип – победить противника, используя его энергию. То есть, если он давит, то нужно позволить ему упасть на себя и таким образом обвалить его. И когда на оккупированных территориях террористы забрали государственные и частные предприятия, например, Рината Ахметова, это дало возможность Порошенко совершить политическое айкидо - показать европейским партнерам, что именно представители "ЛДНР" нарушили договоренности, они захватили предприятия, поэтому Украина вынуждена ввести блокаду.

Порошенко был категорически против этого решения, но ему пришлось, потому что произошел физический захват промышленности и производств.

Сейчас, если будет реализован сценарий прекращения блокады без возвращения под контроль Украины предприятий, это значит, что мы легализируем ситуацию с захватом. И если президент Владимир Зеленский примет такое решение, то он официально признает, что предприятия контролируются оккупантами, а у нас нет претензий.

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Это заложит бомбу под Зеленского, потому что в будущем наступит момент, когда за это решение придется нести ответственность, в том числе и уголовную. Потому что закон официально позволит легализировать награбленное имущество, в том числе и государственное.

Да, сейчас он хочет выглядеть ярко для своих избирателей, которые желают остановить войну и торговать. Но за этим шагом неизбежно последуют проблемы – сделав один шаг к поражению, уже сложно будет остановиться. И последуют другие шаги.

И единственный способ для Украины - это сохранять систему замораживания.

Думаю, что из-за отсутствия опыта Зеленский не понимает последствий. А этим пытаются воспользоваться такие опытные люди, как, например, Леонид Кучма. И он уже играет свой сценарий - интерес Кучмы может быть не связан с интересами Украины.

В апреле этого года Россия ввела санкции на поставку труб большого диаметра из Украины. И зять Кучмы Виктор Пинчук не может продавать их в РФ. Возможно, в обмен на услугу с капитуляцией у него появится возможность на поставку труб, то есть Пинчук сможет зарабатывать деньги.

Когда Леонид Данилович стал представителем Зеленского в ТСК, он объяснил, что согласился только при условии, что не будет исполнять чью-то волю, как это было при Порошенко. Петру Алексеевичу Кучма был нужен, как представитель с официальным очень высоким статусом, потому что бывший президент – это очень большая значимость для европейских партнеров. При обращении к Кучме во время переговоров в Минске, они говорили "господин президент", а потом к Евгению Марчуку – "господин премьер-министр", и только после этого слушали всех остальных. И Порошенко было важно сохранить экс-президента в переговорах для авторитета, но при этом Кучме приходилось исполнять только те директивы, которые письменно или устно давал ему Петр Алексеевич.

Самое ужасное, что снятие блокады не остановит агрессивные действия со стороны России. И когда здесь начнется хаос, а он при таких обстоятельствах может начаться через год-два, то это грозит захватом юга и востока со стороны России. Сейчас мы можем столкнуться с такой проблемой.