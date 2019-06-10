Парламент реформ: чего ждать от новой Верховной Рады

Новая Рада имеет все шансы стать парламентом реформ / УНИАН

Прошлая Верховная Рада была революционным парламентом, парламентом войны. Со всеми плюсами и минусами, но плюсов, учитывая войну и вторжение, все-таки было больше.

Будущая Верховная Рада имеет все шансы стать парламентом реформ. В списках ряда ведущих по рейтингу партий очень значительное число ценностных людей, с репутационной историей и видением будущего, которые нацелены на изменения.

Главное - что в этих партийных списках нет одного бенефициара. У власти не будет монополии, зашедшие в Раду фракции будут состоять из различных групп влияния и различных интересов, с различными горизонтами мышления и планирования. Политика станет более конкурентной.

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Думаю, что с таким организационным ядром Верховная Рада обязана разрешить такие ключевые вопросы развития страны как рынок земли, демонополизация естественных монополий, либерализация валютного рынка, построение судебной системы, которой люди будут доверять. И многое, многое другое.

То, что в списках партий почти нет людей, занятых проблемами безопасности и обороны, вполне объяснимо. У нашей политической и общественной элиты нет понимания какой должна быть стратегия войны с Россией, такое понимание не сформировано до сих пор в государстве, и конечно, оно не могло само по себе возникнуть в обществе. Социологи показывают в опросах, что люди хотят мира, но как достичь этого мира люди социологам сказать не могут, и поэтому политики выносят проблему безопасности и обороны за скобки - по крайней мере на этих выборах.

Оборона и внешняя политика не могут подменить собой отсутствие внятной внутренней повестки.

Что ж, война никуда не уйдет, проблема оккупации Крыма и Донбасса никуда не уйдет, разгром российской агрессии и освобождение наших земель и наших людей остается насущным.

В конкуренции демократических платформ развития победит та, которая будет наиболее системной и последовательной в войне против РФ.