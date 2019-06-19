Смерть Мурси будет иметь далеко идущие последствия

Мурси умер в зале суда / Reuters

Смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси во время судебного заседания будет иметь далеко идущие социальные последствия.

Я сейчас не имею в виду вот эти поверхностные крики лево-либеральной публики о злобной диктатуре, безжалостно расправляющейся с несчастными беспомощными оппозиционерами.

Несмотря на его неоднозначную репутацию в обществе, свержение Мурси военными в июле 2013 года нанесло очень сильную психологическую травму самосознанию египтян, вызвав глубокий общественно-политический раскол.

С одной стороны, Мухаммед Мурси вошёл в историю Египта как первый свободно избранный народом президент, лидер, с которым ассоциировался успех каирского "Майдана", пришедший на волне эйфории от падения многолетнего и доставшего всех дряхлеющего режима Хосни Мубарака.

С другой стороны, Мурси - президент-исламист, избранный от организации, которая давно известна в Египте, и не с самой лучшей стороны. Убийства, теракты, преследования меньшинств, экстремистская пропаганда, интриги - движение "Братья-мусульмане" ассоциировались со многими неприятными вещами.

Его правление было, мягко говоря, не самым удачным. Оно сопровождалось острым социально-экономическим кризисом, кровавыми протестами и чересчур резким уходом в ультра-консерватизм, который вместо консолидации общества только оттолкнул его от традиционных духовных скреп Египта.

Свержение и арест Мухаммеда Мурси породили целый букет противоречащих эмоций среди египтян.

Казалось бы, этого неудачника и фанатика убрали, можно выдохнуть с облегчением. Однако, на душе всё равно как-то неприятно, будто бы у вас на глазах растаптывают всё то, за что вы стояли на площади в 2010-2011 годах.

Десакрализация достижений египетской революции стала вторым мощным ударом по голове людей.

Впрочем, новая власть - египетские генералы во главе с Абдель-Фаттахом Ас-Сиси - умудрились и эту ситуацию сделать ещё хуже для себя.

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Они затянули суд над Мурси, слишком явно и топорно начали зачистку политического поля и очень хреново скоммуницировали населению обвинения против экс-президента и сам процесс над ним.

Это постепенно позволило слепить вокруг него ореол "мученика" и "политзаключенного", символ сопротивления египетской оппозицией брутальной диктатуре.

Самоконсервация системы во главе с египетским генералитетом, выбранная вместо пугающих старые элиты реформ, лишь упрочила популярность президента за решёткой, давая его иностранным покровителям - Турции и Катару - огромное поле для манёвра и раскрутки его нового героическо-драматического имиджа.

В этом и была основная ошибка египетских властей - они позволили сделать из неоднозначного, не воспринимаемого всеми и довольно неэффективного президента-исламиста, чьё правление характеризовалось кучей фейлов, романтического героя, борца с режимом, мученика во имя идеалов и ценностей.

И теперь произошло самое ужасное - этот символ умирает на самом пике своего свечения.

Это сулит большие проблемы в виде протестов, роста социального напряжения в обществе, обострения регионального противостояния Египта с турецко-катарской осью и дальнейшей деактуализации системы, отказавшейся от движения вперёд в пользу стагнации, пресловутой "стабильности" и консервации режима.

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Символ Мурси, вместо того, чтобы угаснуть, вспыхнет новым ярким светом и станет путеводной звездой для его сторонников и фанатов, всё больше предпочитающих вооружённую борьбу против центрального правительства, которая пока что в локализованной форме проходит на Синайском полуострове вот уже 6 лет.

Любое государство построено на символах и собственном героическом эпосе. У кого он будет сильнее, тот и будет преобладать в национально-политическом дискурсе, выстраивая мощные нарративы с помощью ярких и сильных образов, легко проникающих в искусство, культуру и национальную идентичность.

А что может быть ярче, чем история бывшего президента, ставшего политзаключенным и умершего в казематах, замученного брутальным режимом, за идею и ценности, на волне которых он и пришёл к власти?