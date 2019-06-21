Месяц у власти: Зеленский строит мир, забыл про аудит и молчит о тарифах

Руслан Бортник

политолог

21 июня 2019, 10:53

После начала отопительного сезона уровень критичности начнет возрастать, если не будет конкретных действий.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Париж

Прошел месяц со дня инаугурации Владимира Зеленского. Пока можно поставить троеточие в оценке его деятельности.

На сегодня его команда умело сохраняет управляемую неопределенность, которая необходима, чтобы показать высокий результат высокий результат на парламентской избирательной кампании.

Что конкретно можем сказать о его 30 днях?

Во-первых, он боролся со старой политической системой за кадры. И мы видели достаточно успешные переформатирования Администрации президента, Службы безопасности Украины, Генерального штаба и абсолютно заблокированные все переформатирования в парламенте, Кабинете министров и касаемо генерального прокурора.

Также, он выстраивал внешнеполитическую линию. Линию мира. Мы увидели успешные и интересные визиты в Германию и Францию, рабочие встречи в Брюсселе, новые идеи, которые касаются мирного урегулирования ситуации на Донбассе, которые звучали от него, его команды и Леонида Кучмы. То есть, он начал достаточно эффективно работать с идеей мира и сохранения внешней поддержки со стороны западных партнеров. В этой части президент отработал на оценку, близкую к максимуму.

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Конечно то, что он высказывает, может обществом разделятся или не разделятся. Мне кажется, что президент должен говорить немножко другие вещи. Но это уже субъективное мнение. Главное, что эти визиты состоялись, что Зеленского хотят видеть и слушать. И на этих встречах с Зеленским ведут себя как с равным. Новый президент принят в эту международную лигу, и без какого-либо отторжения.

В остальных вопросах пока результатов не видно. К сожалению, мы так и не дождались аудита государства. Или хотя-бы начала этого аудита.  

Пока контраверсийные тезисы звучат в части тарифов – еще одного острого вопроса. И мне кажется Зеленскому пора уже высказаться, потому что его спикеры говорят разное. И говорят то, что не вызывает высокого доверия.

Глубоких ошибок новый глава государства пока не совершил. Но и глубоких прорывов, которые однозначно можно отнести в плюс, наверное, тоже. За исключением роспуска парламента.

Все начинания Зеленского общество будет воспринимать положительно еще два-три месяца. Это лето плюс сентябрь - до первых платежек за коммуналку. После начала отопительного сезона уровень критичности начнет возрастать, если не будет конкретных действий. 

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президент Владимир Зеленский Руслан Бортник
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