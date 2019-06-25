Украинцы тонут как на Титанике

На этих выходных в Украине утонуло при купании 42 человека. А всего с начала года утонуло 583 человека, в том числе 63 ребенка. Просто вдуматься - пошли отдыхать, хорошо провести время - и не вернулись.

Это обычный, увы, график смертей на воде для Украины. Ежегодно гибнет свыше 1000 человек - колоссальная цифра! График смертности при купании в этом году примерно такой же как и в 2016-м, в 2017-м, в 2018-м. Летом, в июне-августе, в Украине погибает примерно 80 человек в неделю.

Читайте также"Титаник-2" отправится в свой первый круиз уже в 2022 годуДля сравнения - на "Титанике" погибло 1500 человек, столько же жертв как за полтора года купания в Украине. Но массовая гибель на реках и на озерах, на море, в прудах не находит большого резонанса. Люди на воде не понимают угрозы - почти все смерти причинены необдуманными и самонадеянными действиями самих погибших.

Судя по статистике, сегодня утонет еще минимум 10 человек, а до конца года погибнет на отдыхе еще 300-400 украинцев.

Думаю, об этом надо хотя бы чаще говорить. "Титаник" тонет рядом с нами, мы хотя бы должны на это обращать внимание, чтобы предостеречь тех, кто не понимает угрозы.