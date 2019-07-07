Хотелки Путина и возможности Зеленского: где возможен компромисс

Путин начал выдвигать Зеленскому условия / Reuters

Почему-то в Сети сложилось мнение, что главным условием возврата РФ в ПАСЕ и прочего смягчения было освобождение украинских моряков. Да, этот пункт существует. Возможно, он и есть главным для Владимира Зеленского, особенно, с учетом идущей парламентской кампании.

Но в действительности Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в первую очередь настаивали на начале прямых переговоров между Владимиром Путиным и новым Президентом Украины. Европе выгодно, чтобы такие прямые переговоры начались, и европейские лидеры оказались уже в качестве наблюдателей, а не непосредственных участников переговорного процесса, несущих ответственность за его результаты.

Читайте такжеОбнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на ДонбассеСоответственно, Путин готов говорить с Зеленским, но по своей подлой натуре обкладывает это всякими условиями. Условие прямых переговоров Зеленского с марионетками Кремля на Донбассе является заведомо неприемлемым. И Путин прекрасно это понимает, но почему-бы не потроллить Украину и ее новую власть?

А вот новое условие (или выдвинутое взамен — это важно!) о снятии экономической блокады с Донбасса такое, что рассматривать его Зеленский вполне может. Так как прямой угрозы нашему суверенитету оно не несет. Главное, чтобы это не переросло в снятие блокады с Крыма — там ситуация иная.

Украина должна разворачиваться лицом к своим гражданам на Донбассе. Своим гражданам, а не тем, кто воюет против Украины! Давно пора максимально упростить, гуманизировать пересечение линии разделения. Пора развернуть качественное вещание ТВ и радио на Донбасс. Пора сделать так, что попадая на нашу территорию, житель ДНР-ЛНР оказывался в такой цивилизации, чтобы контраст бил по глазам и мозгам. И оставался в памяти.

Но каждый шаг, в том числе, и рассмотрение вопроса о блокаде, должны быть выверенным, взвешенным и опираться на ответные нужные нам действия Кремля. Потому что "восстановление доверия" между Украиной и Россией, о чем вещает недоимператор, невозможно ранее, чем лет этак через пятьдесят. После распада России.