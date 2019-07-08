Пять выводов из скандала с телемостом Ньюзвана

Телемост Надо поговорить сорвался

Победа и поражение от телемоста между Украиной и Россией:

Медведчук - победа.

Любое решение, которое мы увидим - отличный пиар политической стратегии его партии.

Чем больше запретов, шин, битых журналистов и обсуждений в сети, тем больше хайпа и галочек на выборах через две недели.

"Эти нацики давят, убивают и сжигают за правду"

Порошенко - победа

Сейчас политсила экса активно нагнетает, мол этот телемост, это настоящий телепорт. Вместе с ним прямо в Киев, к Вам в квартиру придёт Путин с фсб и танками.

"Зрада, зрада, зрада"

"Мы с ней боремся, боремся, боремся"

и получаем свою галочку от ядерного электората на выборах через две недели.

Зеленский - поражение

Запретил? Ах ты нацик! Не хочешь диалога, хочешь продолжить войну!

Разрешил? Ах ты кремлевский ублюдок! Русского мира захотел?

Промолчал? Ах ты беспринципная инфузория туфелька! Когда Путин захватит, тоже будешь молчать?

Украинцы - ни проиграют, ни выиграют.

Стрелять никто не перестанет, пенсии от этого не повысят, газ дешевле не станет и ЕС ближе тоже. Каждый украинец без того может ежедневно устраивать скайп-мосты с родственниками из России, объяснять им и слушать их позиции.

Вывод

Мне очень жаль коллег с NewsOne, которые оказались заложниками политики собственника, неадекватных проплаченных активистов и закона.

Украинские выборы - это самая циничная, лживая, манипулятивная машина, которая не знает ни закона, ни морали. Просто думайте об этом и потерпите еще пару недель