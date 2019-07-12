Почему идея Зеленского о люстрации всем нравится, но в нее никто не верит

Владимир Зеленский предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Последние заявления президента я рассматриваю, как сугубо предвыборные. Они действенные и вызывают поддержку населения.

Как и в Борисполе, в истории с Ярославом Годунком, у меня сложилось впечатление, что президент специально туда поехал, чтобы устроить этот разгон.

И аналогичная история – идея с законопроектом про люстрацию. Напомню, что такой позиции во время президентской избирательной кампании Зеленский не придерживался. Можно, конечно, отметить, что он учится.

Но учитывая, что идею усиленно раз в несколько дней закидывают обществу – это повод подумать, что связана она как раз с парламентской кампанией и может поднять рейтинг Слуги народа, ассоциирующейся с президентом. Также это подействует на часть людей, которые позитивно относятся к самой идее люстрации.

А реальных механизмов воплощения законопроектов - нет, налаживания сотрудничества с этой Верховной радой – тоже нет. Какое будет большинство в следующем парламенте – еще неизвестно. Захочет ли будущее большинство рассматривать этот законопроект от президента – тоже неизвестно.

Сама идея люстрации была правильной, но ее алгоритм в Украине был принят такой, который не был задействован ни в одной другой стране. Ни в жесткой, как в Чехии, ни в мягкой – как в Польше. У нас был принят принцип не политической ответственности или участия в спецслужбах, а ответственности за работу в государственных органах управления.

Читайте такжеЗачем Зеленский хочет отлюстрировать "папередников" и почему шансы на это ничтожныКроме того, из действующего закона были специально удалены те категории, которые могли касаться напрямую Петра Порошенко или его окружения. Соответственно там была вставлена норма, что под люстрацию попадают те, кто работал на государственных должностях вместе с Виктором Януковичем год, а не меньше года. Напомню, что Порошенко работал с ним на должности министра около полугода. Должность президента вообще была выведена из-под действия закона. Как и все политическое руководство Партии регионов, а, значит, и участники в представительских органах власти от этой партии.

Заявления Зеленского – популярны. Они свидетельствуют о том, что к этому закону могут быть привлечены субъекты Порошенко. У общества нет понимания – почему одни министры, которые работали у Януковича, попали под действие закона об очищении власти, а другие - нет.

В то же время саму логику принятия закона Зеленский не меняет, кроме того, что нужно туда добавить депутатов, а это, повторюсь, было бы уместным.

Но политическая ответственность может наступать только в случае приговора суда. Например, если бы было проведено судебное решение о том, что Партия регионов принимала участие в антиконституционном сговоре, руководство этой партии не смогло бы занимать высшие государственные должности, а люди, которые принимали в этом участие – не смогли бы быть депутатами. Тогда это было бы логично. Но таких прецедентов не было.

Что же до запрета занимать государственные должности чиновникам времен Януковича, эта норма рано или поздно будет подпадать под критику, или под рассмотрение Конституционного суда или Европейского суда по правам человека. И напомню, что большое количество чиновников восстановились на должностях именно из-за этой проблематики. На госдолжностях работали люди, представлявшие украинское государство, а не Партию регионов или Компартию. И преступная деятельность Януковича времен Майдана не свидетельствует, что деятельность чиновников его эпохи была антигосударственной. То же самое можно сказать и про партию Порошенко.

Поэтому тут есть проблема с алгоритмом действующего закона. Зеленский не углублялся, просто озвучил тезисы, которые сейчас будут популярны в обществе. И как предвыборные лозунги они сработают действенно и позитивно.

Что касается изменения алгоритма самого закона про очищение власти, то речи об этом не идет. Сейчас говорится про доработку уже существующего закона. Очевидно, что проблема исполнения этого закона была все время. И президент, который сейчас предлагает усилить закон, сам его не исполняет - хотя бы потому, что глава Офиса президента подпадает под люстрацию.

Да, Офис не прописан в этом законе, но когда была Администрация президента, то согласно статье 4-ой было четко указано, что Андрей Богдан не мог возглавить АП – он подпадал под люстрацию.

И для того, чтобы вести разговор про очищение власти и придерживаться буквы закона, президент должен научиться сам исполнять законы. И пока он не начнет это делать, часть общества не будет его воспринимать, какого бы уровня популярности он не достиг в своей группе поддержки.

Олесь Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда