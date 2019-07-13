Как кум Путина проводит информационную оккупацию Украины

Канал Виктора Медведчука NewsOne все-таки проведет телемост c Россия1

В последние два-три года я много времени посвящаю глубинному исследованию вопроса применения "мягкой силы", в том числе, естественно, в отношениях Украины и России. И, видя все то, что происходит, могу сказать одно: были бы у меня волосы, они бы встали дыбом.

Идею о проведении телемоста нельзя вырывать из контекста всех других событий, которые происходят в последнее время. Я не могу назвать происходящее иначе, кроме как информационной оккупацией Украины кумом Путина.

Поэтому нет смысла вводить санкции против какого-то одного канала – это не даст результата. Нужно применять механизмы государственного воздействия на всю информационную сеть: 112 канал, ZIK, NewsOne, Вести, Страна и т.д. Ведь у Медведчука целая сеть электронных ресурсов.

Это – не независимые СМИ. У нас часто возникают спекуляции и путаница, когда борьбу с вражеской пропагандой стараются прикрывать якобы нарушением прав человека и свободы слова. Это абсолютно несопоставимо, это – совершенно разные вещи. Но манипуляторы очень часто прикрывают именно пропагандистскую работу защитой свободы слова. Поэтому я считаю, что необходимо закрывать всю сеть, а не один ее элемент.

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На самом деле, Медведчук не отказался от идеи проведения телемоста. Сегодня утром люди, которые проживают на оккупированных территориях и выполняют определенную работу для Украины, прислали такое сообщение: "Политтехнологи Оппо – За жизнь не отказались от идеи телемоста. Сейчас они прорабатывают другой формат. Возможно – подключение депутатов Европарламента. Возможно – тройной телемост: Украина, Россия и Беларусь. Возможно – телемост Украина-Беларусь, но в студии в Минске будет сидеть 90% российских экспертов и украинских политических эмигрантов. Возможно также и выступление лидеров "ЛДНР". Наш источник сообщает, что хайпа и антихайпа вокруг этого телемоста уже столько, что его будут смотреть все, и он побьет рекорды по просмотрам. Поэтому отказываться от самой идеи никто не будет. Сейчас прорабатывают схему".

Абсолютно логично и правдоподобно.

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Обратите внимание: весь этот медведчуковский треш, который длится последние полтора года, идет по нарастающей. А последние полтора-два месяца постоянно идут вбросы. 75% украинцев за мир – и тут же: "мирный план Медведчука", "вот я пленных вам привез", "вот поехал с Бойко в Кремль, привезу вам и газ". Все это, когда оно повторяется тысячу раз в день, у людей, которые не разделяют такую точку зрения, начинает формировать внутренние сомнения в собственной полноценности. Это тоже исследовано многими политтехнологами и психологами. Ведь далеко не каждый человек готов быть не таким, как все. В подавляющем большинстве люди предпочитают не выделяться из общей массы. И если подается информация о том, что общая масса, то есть все так думают, то многие, которые думают иначе, начинают искать в себе сомнения. В итоге, они начинают тоже думать так, как "серая масса".

Кроме того, вокруг Медведчука собрались пять европроституток, которые со временем вошли в наблюдательный совет и NewsOne, и 112 канала. Их уже начали цитировать. Думаю, что вскоре начнут крутиться и видеоролики о том, как "вся возмущенная Европа встала грудью на защиту NewsOne".

Существуют ли механизмы закрыть эту сеть? Было бы желание, а методов закрыть такие медиа много разных. Пока что никто ничего не пробовал. В любом случае, результата нет.

Например, можно воздействовать не на юридическое лицо как средство информации, а на сотрудников (причем далеко не только на главного редактора), которые будут увольняться. Журналистская среда – очень маленькая, тесная. Пойдут слухи – и люди не захотят туда идти работать. Есть масса способов.