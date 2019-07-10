"Спасибо вашим журналистам": украинские политики похвастались Медведеву в Москве, что таки проведут скандальный телемост

Украинские политики похвастались Медведеву в Москве, что таки проведут скандальный телемост

Телемост Украины с Россией все-таки проведут – но лишь на росТВ.

С таким заявлением выступил сегодня член политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и владелец NewsOne Тарас Козак на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"Спасибо вашим журналистам, эту тему не оставляют, так как доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", – приводит слова Козака Интерфакс.

Читайте также"Отправить на скотобойню": политолог рассказал, как наказать Медведчука за историю с телемостомСогласно телепрограмме России 1, смотреть телемост Россия-Украина онлайн можно будет 12 июля в 18:00.

Как известно, ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Как сообщалось, против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали. Дело возбуждено по статье о финансировании терроризма.

8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.

Кроме того, Андрей Малахов возопил к Зеленскому после отмены телемоста NewsOne, опубликовано видео. Лицо пропагандистского канала Россия 1 решило обратиться к президенту Украины самолично.