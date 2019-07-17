Порошенко превратил Украину в государство-беженец с протянутой рукой

Петр Порошенко превратился в Герострата Украины / Reuters

По событиям у офиса ГБР. Порошенко загнали за флажки. Хорохорился, грудь барабаном, фантазировал о скором возвращении, а веревочке сколько не виться, а конец все равно выходит на помятый карман Черчилля.

При этом персональные перспективы Порошенко остаются паршивыми. Он сам по себе удобная и самодостаточная мишень. Гонять Порошенко – это создавать эффект видимого успеха. Потому что других быстрых успехов у команды Зе пока что на горизонте не предвидится.

Донбасс? Это запутанный клубок на годы (возможно, даже десятилетия), при этом у самой команды Зе нет четкого понимания, чего они хотят сделать, да так, чтобы всех устроило. Крым? Это отдел фантастики, космическая опера. Вот когда Дарт Вейдер таки станет президентом Украины, тогда можно будет возвращаться к вопросу Крыма.

Даже экономика не дает эффекта краткосрочной видимости. Немцы при Аденауэре вряд ли ощущали, что они живут в эпоху "экономического чуда". А у нас новая команда реально рассматривает Коболева во главе правительства. Так что чудо будет только в том, если еще хуже не станет.

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Поэтому остается Порошенко. Наше единственное всеукраинское чудо. Он умудрился объединить украинцев востока и запада в едином порыве ненависти. За неимением хлеба, гонять Порошенко с его колоритной компашкой по допросам – это на ближайший год вполне приличное зрелище.

У Черчилля это тоже понимают. И начинаются истерики. От "дякую" уже перешли до титушка-гоп-концертов. Но движения очень неуверенные. Туса под ГБР это показала. Уже появились балаклавы. Врываться в помещения еще могут, но уже без погромов. Это называется быковать по инерции. Когда ОПГ вроде бы вся в сборе, но проплаты за прошлый месяц еще нет. А в нашем случае уходит крыша от СБУ. И ребята уже сами начинают соображать, что между "протестом" и "погромом" слишком много разных букв, которые по итогу складываются в две – УК.

Что характерно, обнуление Порошенко с нетерпением ждут и идейные националисты. Все эти "свободовцы" в лучшие часы "кровавого Януковича" на старте имели 10% электоральной поддержки. По столичным мажоритарным округам без бюджетов умудрялись проходить в Раду. А Порошенко их всех за 5 лет загнал в сраный маргинез. Старая проститутка такой порнухи в своей жизни не видела, какую показывает Порошенко в хардкор-национализме.

Ну и обнуление Порошенко нужно всей стране. Всему обществу. Он как сопля на прочитанной странице книги. Склеил странички и не дает читать дальше современную историю Украины.

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Да, Украина проблемная страна и без Порошенко. Но мы не уникальны в своих проблемах. Не особенные. Не пуп Земли. В Испании и Португалии только в середине 70-х пали – очень болезненно – неофашистские режимы. В Италии в 78-м "красные бригады" похитили и убили премьер-министра. А политические убийства там были почти нормой. Все это было не вчера, но позавчера.

В современной Европе есть такие бестолковые государства как Македония (которая уже Северная), Албания и Босния с ее Герцеговиной. Или Молдавия. Сами молдаване сомневаются в острой необходимости существования самих себя.

На фоне этих стран – европейских стран – Украина высокоразвитое государство с устоявшимися демократическими институциями. И даже инвалидной, но экономикой.

Но любое государство по итогу приходит к своей базовой функции – обеспечение комфорта своим согражданам.

А комфортное и некомфортное государство определяется одним и тем же критерием. В комфортное государство приезжают мигранты. Из некомфортного государства люди уезжают.

Украина Порошенко просрала миллионы своих сограждан. И речь ведь не только о жителях Крыма и беженцев Донбасса. Сотни тысяч людей свалили нафиг из Киева, Львова и прочего Тернополя. С концами.

Украина Порошенко – это государство-беженец. Государство с посохом и протянутой рукой.

А сам Порошенко – это Герострат Украины. Сумасшедший маньяк, который вписывает свое имя в истории на почве лжи и ненависти. И постоянного разделения своих сограждан.

Он же прямо сейчас ездит по митингам и употребляет слово "вата". Разделяет и кормит ненавистью. Сортирует украинцев. А те потом уезжают с концами. Чтобы не откинуть концы здесь.

Так что выбора все равно нет. Соплю нужно отдирать от странички и двигаться дальше.