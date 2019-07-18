Поучительный феномен президента Порошенко

Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Юрий Луценко / president.gov.ua

Кадровая политика Петра Порошенко очень поучительна и достойна изучения всеми последующими президентами.

Премьер-министр Владимир Гройсман от Блока Порошенко - глава исполнительной власти, контролирующий основные финансовые потоки, сейчас по сути противостоит Порошенко, ведет на выборы свою партию, и конкурирует на одном электоральном поле. Глава администрации президента при Порошенко Игорь Райнин, контролирующий президентскую вертикаль областных и районных администраций, сейчас сотрудничает с его оппонентами и противостоит бывшему руководителю. Министр финансов при Порошенко Александр Данилюк, перешел в команду его основного конкурента. Министр экономики при Порошенко Айварас Абромавичус, перешел в команду основного конкурента. Заместитель главы администрации президента Валерий Кондратюк - работает в офисе нового президента.

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Порошенко назначал на ключевые посты, казалось, абсолютно преданных людей, которые после совместной работы с президентом превращались в его непримиримых врагов. Но не менее примечательно, что зная все это, уже получив конфликт, Порошенко не уволил ни Гройсмана ни Райнина. Система была построена так, что убрать их с таких серьезных должностей было опасно - они слишком много знали и обросли своими связями.

Как много у нас оказалось в истории премьеров, которые переходили в оппозицию президенту.

Поучительный феномен. Ни один президент, который выдвигает на должность премьер-министра своего назначенца, не должен думать, что это его подчиненный, не должен ожидать от людей, назначенных за личную лояльность и знакомство профессиональных поступков. "Ручное управление" порождает "ручную мораль"...