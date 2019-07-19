Почему Порошенко так сильно хочет в Раду и чем это гроизит Вакарчуку

Согласно последним соцопросам, за третье место в Раду сразятся три партии - Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Все они, по данным группы Рейтинг, преодолевают проходной барьер. Политическая сила Петра Порошенко может набрать на выборах 7,7%, партия Юлии Тимошенко - 6,9%, и 5,9% готовы отдать свои голоса за Святослава Вакарчука.

Сейчас политтехнологи Порошенко наконец-то поняли то, о чем говорилось с самого начала – выдвижение Вакарчука является ударом по Петру Алексеевичу, потому что они эксплуатируют одну и ту же псевдопатриотическую нишу.

Речь идет не о настоящих патриотах, а фейсбучных, которые в соцсети что-то рассказывают, кого-то проклинают. Это очень крикливое, но не действующее сообщество. Оно достаточно мощное – около 15 процентов в стране точно есть. И Европейская солидарность с Голосом соперничают за эту часть электората. И только сейчас политтехнологи бывшего президента поняли – или они, или Вакарчук.

Что такое третье место на этих парламентских выборах?

Читайте такжеДве причины, по которым союз Зеленского и Вакарчука в Раде неизбеженС юридической или политической точки зрения оно не имеет никакого значения. Но Порошенко не просто амбициозный человек, он болезненно-амбициозный. Он себя считает величайшим и самым успешным президентом Украины во все времена ее существования. Это скорее относится к медицине, а не политологии. Но ему важно быть как можно выше.

С другой стороны, нас ждут еще и местные выборы. И кто будет представлять ту самую патриотическую нишу на Западной Украине, тот и будет в приоритете на местных выборах. И в этой ситуации ключевое значение будет иметь как раз тот, кто наберет больше голосов - Порошенко или Вакарчук.

Еще одна проблема, скорее психологическая, в том, что Порошенко хочет победить Тимошенко именно на этих выборах. Ему нужно продемонстрировать, что из так называемых старых политиков он лучший. Не Тимошенко, а он.

И экс-президент любым способом попытается уничтожить рейтинг Святослава Вакарчука, который очень долго раскачивался. При этом, у Порошенко нет позитивной тенденции – его рейтинг неизменен.

Времени для того, чтобы изменить ситуацию и повлиять на избирателей, фактически не осталось, а вот попытка ударить по конкурентам – вполне вероятна. У Порошенко есть достаточно компромата персонально на Святослава Вакарчука, благодаря чему музыкант несколько месяцев назад не пошел на президентские выборы. Возможно эту информацию используют за день-два до дня голосования.

Не хотелось, чтобы это произошло. Но представители бывшего президента во многом копируют своего шефа, а он с политической и политтехнологической точки зрения - циничная фигура. И поэтому, если нужно, они могут пойти на все, не принимая во внимания никакие моральные правила.

Батькивщина имеет устоявшееся ядро, которое никуда не девается - около 7 процентов. Это фан-клуб, созданный около 20 лет назад, когда Тимошенко пришла в политику. И ее поклонникам все равно – возглавила Юлия Тимошенко Кабмин или сидит в Качановской колонии. У нее всегда есть эти 7 процентов от общего количества избирателей. В основном это пожилые люди, пенсионеры, которых нужно определенным образом мобилизовать, чтобы они не забыли, пришли и проголосовали.

Стоит отметить, что на всех выборах набирает на 1-2 процента больше, чем прогнозирует социология. Именно за счет финишного старта – напоследок еще раз расскажет что-нибудь про тарифы, что может сделать для пенсионеров и каждого из нас. И это ей всегда помогает.

И в этот раз Тимошенко пройдет, но она тоже хочет быть выше Петра Порошенко. Если откинуть Оппозиционную платформу – За жизнь, то она стремится стать первой среди демократических партий. И соответственно, первой сможет претендовать на коалицию со Слугой народа.

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На этих выборах третья ступенька имеет и психологические, и определенное организационное значение.

Если Порошенко не пройдет в парламент, то все его окружение моментально разбежится, а часть, которая осталась, начала бы давать показания и свидетельства деятельности предыдущих пяти лет. И тогда бывшему президенту придется прятаться в Испании или еще неизвестно где.

Но он неотвратимо проходит в парламент. И проблемы будут, но из Рады проще рассказывать европейцам, что это политическое преследование. А Западу очень не нравилось то, что делал Виктор Янукович. Например, когда он своего конкурента Юлию Тимошенко бросал в тюрьму. И Петр Алексеевич попытается этим воспользоваться. Будет говорить об уничтожении соперников, а Европа будет пытаться ему помочь.