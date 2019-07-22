Кремль не сдастся: как Москва использует результаты выборов в Раду

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

22 июля 2019, 08:37

Пророссийская сила в новом парламенте способна влиять на экономику и информационную сферу Украины.

Россия-Украина
По словам дипломата, пророссийские депутаты в Раде не смогут стать мощным инструментом влияния на Украину в руках Кремля / Главред

По результатам парламентских выборов в Украине пророссийская политическая сила Оппозиционная платформа – За жизнь заняла второе место после безусловного лидера парламентской гонки Слуги народа. Другие пророссийские партии – Оппозиционный блок и Партия Шария – не смогли преодолеть 5%-ный барьер.

Многие задаются вопросом, как насколько серьезным инструментом в руках Кремля станет Оппозиционная платформа – За жизнь, сможет ли Москва с помощью этой партии влиять на решения украинского парламента.

Россия – это противник, который никогда не сдается. Потому, даже осознав, что ставка на пророссийские силы в Украине, вновь не сыграла, Москва попытается делать все, чтобы, во-первых, расколоть пропрезидентскую партию Слуга народа, отыскав в ней симпатиков России, а, во-вторых, активно поддерживать и использовать в своих целях ОПЗЖ, которая прошла в парламент и по своей сути является пророссийской.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракТаким образом, игра России в Украине будет продолжаться, хоть и угасает. Ведь хотя количество симпатиков Москвы среди украинцев становится все меньше и меньше, у Кремля остаются также серьезные экономические рычаги давления и медийные ресурсы, с помощью которых он может оказывать влияние на Украину. И пока что украинская власть ничего с этим не сделала.  

Но, несмотря на это, Россия оказывается в бесперспективной ситуации в Украине: что бы Москва ни делала, ее стратегические возможности будут только ухудшаться – Украина неизбежно будет все дальше отходить от России.

Будет ли Путин делать ставку на решение проблем силой, войной? В Москве уже видят и бесперспективность такого пути, и вполне осознали его высокую цену.

А вот политически Москва будет действовать, вне всякого сомнения, внося беспорядок в украинскую политику и сея раздор. Но, несмотря на это, Кремлю уже не удается достигать здесь желаемых для него результатов.

Можно даже не сомневаться, что Москва будет вести сложные дипломатические и информационные игры в Украине. Однако ее возможности ограничены.

Число депутатов Оппозиционной платформы – За жизнь, которые проходят в Верховную Раду, весьма невелико: по сравнению с парламентскими выборами в Украине 2012 года, оно почти в три раза меньше, чем взяла тогда полностью пророссийская Партия регионов. Это свидетельствует об угасании пророссийских настроений в Украине, что касается и публичной политики, и симпатий населения.

Однако, к сожалению, ОПЗЖ, которая пройдет в Раду, пользуясь поддержкой России, имеет слишком большое влияние на экономику Украины и ее информационную сферу. На мой взгляд, задачей украинской власти будет следить за тем, чтобы это влияние сокращалось.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралВообще, запрос и голосование на этих парламентских выборах за Оппозиционную платформу – За жизнь, Оппозиционный блок и Партию Шария – это проявление инерции мышления. Поддержка пророссийских сил постепенно падает. А что касается Партии Шария, то это в большой степени было еще и протестное голосование.

Электорат Шария – это люди, которые крайне не удовлетворены всем, происходящим в стране. Ведь, справедливости ради нужно отметить, что основания для подобных настроений в Украине есть. Значит, основные партии не смогли, с точки зрения политических технологий, выстроить свою работу так, чтобы привлечь к себе электорат, который в итоге проголосовал за Шария, который изначально является сомнительным политическим лидером с сомнительной платформой и сомнительными способностями в политике.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

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