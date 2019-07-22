Как Слуга Народа разрушил совковый Карфаген и что будет построено на месте развалин

Выборы в Раду 2019 показали, что украинцев достали старые элиты / Reuters

Читаю возмущенно-растерянные посты насчет неразумного выбора украинцев и полагаю, что у их авторов просто отсутствует комплексность мышления. И они не способны увидеть события во взаимосвязи.

Смотрите: пять предыдущих лет лицемерной вороватой власти достали людей настолько, что произошло протестное голосование в 73%. Что, кстати, поражает западных политиков и заставляет относиться к Владимиру Зеленскому всерьез — за ним же вся страна. Но это ж Запад, они тупые, не то что наши фейсбучные боты…

На парламентских выборах украинцы вновь-таки с небывалым результатом примерно в 44%, а также тотальной победой мажоритарщиков от Слуги Народа, поддержали полную смену власти.

То есть, новые лица, пускай они полные дилетанты — это твердая позиция нашего общества. Как угодно, но не так, как было — это итог всех двадцати восьми лет независимости, а последних пяти в особенности.,

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Происходящее — закономерно. И неизбежно. Поэтому Слуга Народа немедленно начала переговоры с Голосом, ведь они одной крови по отношению к старым элитам.

Украинцы верят, что только дилетанты способны сломать старую ненавистную им систему власти. И пускай крыша здания при разборке может упасть и кого-то придавить — люди считают такой риск оправданным.

Поэтому прекратите недовольные визги, ничего вспять уже не повернуть. Постсовковый Карфаген должен быть разрушен, а уж что там возникнет на месте его развалин — совсем другая история.

Между прочим, в 1992 году от опытных советских управленцев звучали те же самые опасения насчет дилетантов, которые развалят Украину. И Россия тогда тоже хотела вернуть Украину в зону своего безусловного влияния. Но ведь мы не рухнули и не вернулись.