Наложат руки или сопьются: как проигравшие политики переживут поражение на выборах

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

24 июля 2019, 09:38

Они утратили те преимущества, которые предоставлял статус народных избранников. Эти люди не являются конкурентоспособными предпринимателями, способными вести дела прозрачно.

Штаб Зеленского, выборы в Раду 2019

Партия Слуга народа показывала невероятный результат - ее кандидаты победили в большинстве мажоритарных округов. 

В условиях победы Владимира Зеленского на президентских выборах, этот феномен стал решающим. Бренд дал любому кандидату от этой политической силы фору в 20% процентов, не зависимо кто выдвигался – фотограф, молодой общественный деятель или выпускник университета.

Это можно сравнить с тем, как человека вынесло на орбиту ракетой. В основном победили молодые люди. И если кандидат был еще абсолютно не запятнан, и положительно воспринимался социумом, а его поддерживала команда из такой же молодежи, то это уже давало огромный шанс на победу.

Читайте такжеСокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальшеМиллионеры, представители корпоративных групп или те, кто на округах работали 10-15 лет, считали, что не могут проиграть.У них поражение на выборах произошло потому, что им не хватило электората.

А оппоненты одержали победу за счет молодежи, романтизма, энтузиазма и людей, которым это все надоело.

У старых мажоритарщиков, кто уже прикормил округ – достаточно стабильная величина электората и она не увеличивается. Это как болельщики, которые определились, они все знают, между ними распределены десятники и сотники, но у них не было свежей крови.  

И эти старые феодалы были уверены, что им этого электората хватит, а к ним никто не присоединился.

Тех, кто сейчас проиграл, нельзя назвать гибкими политиками  – для них это личная трагедия и драма. Не стоит забывать, что им эти победы были нужны для продолжения своего корпоративного бизнеса. И у них огромные обязательства. А не будучи депутатами, они больше смогут вести свои личные бизнес-дела. И понятно, что на них сейчас накинутся конкуренты, потому что они утратили те преимущества, которые предоставлял им статус народных избранников. Эти люди не являются конкурентоспособными предпринимателями, способными вести дела прозрачно.

Читайте такжеПочему объединение Слуги народа с Голосом будет аморальнымПоэтому не исключаю, что в ближайшее время начнутся переделы собственности в регионах, стрельба, кто-то сопьется, а кто-то наложит на себя руки – будет невероятное количество драм. Ведь все эти персонажи абсолютно выпадут с политической сцены. Однозначно, что большое количество из них покинет страну.

Более того, никто об этом пока не задумывался, но деятели старше 40-ка лет уйдут в небытие – на свалку истории. И в Украине ожидается фантастический сдвиг, правда пока сложно сказать – будет он позитивным или негативным. Но ожидается совершенно качественная трансформация, потому что на арену выйдут абсолютно молодые люди – 25-40 лет. И старших к себе они не позовут. Если депутату или министру будет 35, то вряд ли он возьмет к себе более взрослого человека в помощники - заместителями станут те, кому сейчас 25-30 лет.

Очень показательный пример – клан Балоги. Фактически два его представителя уже не попали в Раду, а сам Балога еще будет бороться за пересчет голосов, потому что пока ноздря в ноздрю идет с кандидатом от Слуги народа. И это как раз пример, когда идет в небытие очень мощный региональный клан, который был уверен, что держит всю территорию и может вытворять все, что угодно. И такая ситуация начнется во всех других регионах.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, для Главреда

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