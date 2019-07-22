Слуга народа на троне, остальные − свита: в Центризбиркоме обработали более 80% протоколов

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В Центральной избирательной комиссии ни на минуту не останавливается процесс проверки с обрабатыванием протоколов, собранных на прошедших накануне, 21 июля, досрочных выборов в Верховную Раду.

По данным обработки 82,17% протоколов, лидерству политсилы президента Украины Владимира Зеленского, партии Слуги народа, ничего не угрожает от слова совсем. Партия главы Страны более чем втрое обходит ближайшего преследователя на досрочных выборах в Верховную Раду-2019.

Как свидетельствуют данные, преданные огласке на официальном интернет-портале Центризбиркома, за партию Слуга народа проголосовали 42.90% (5 075 678) пришедших на выборы обладателей украинского паспорта.

Партию Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) голосом поддержали 12.95% (1 532 688).

Партию Европейская солидарность поддержали 8.31% (983 394) украинцев.

Партию Батькивщина поддержали 8.11% (960 079) украинцев.

Партию Голос поддержали 6,05% (716 359) украинцев.

Остальные политические силы, вроде Радикальной партии Ляшко и партии Сила и честь (лидер - Игорь Смешко) на данный момент 5%-ный избирательный барьер преодолеть не смогли.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду Украины (IX созыва) были проведены в воскресенье, 21 июля. Явка на них, как сообщают в ЦИК, составила 49,84% избирателей.

Данные Национального экзит-пола свидетельствует о том, что результаты выборов в Верховную Раду, по всей видимости, сложатся так: президентская партия Слуга народа получит 44,2% голосов, ОПЗЖ - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.