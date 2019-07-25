Не сопротивляйтесь Зеленскому, или Как старая элита подписала себе смертный приговор

Владимир Зеленский получил абсолютную власть / president.gov.ua

Наиболее удивительным является тот факт, что партия Зеленского получила на мажоритарных округах мандатов больше, чем по спискам.

Это вызывает теперь только издевательский смех над предыдущей элитой, поскольку сам же Зеленский прошлому созыву предлагал убрать мажоритарку и снизить избирательный порог до 3%.

Так его партия при нынешнем раскладе получила бы явно меньше депутатских штыков, а в сам парламент попала бы партия Ляшко, Смешко и, возможно, случилось бы широкое объединение Народного фронта вокруг Гройсмана, которое также имело бы шансы пролезть в Раду.

Но каждый раз инициативам Зеленского оказывалось бестолковое и ненужное сопротивление, которое в конечном итоге играло ему в плюс.

До сих пор кажется - согласись они на инаугурацию 19 мая, он вряд ли бы и Раду распускал.

Читайте такжеПТУ и ниже: в Раде будут шесть "слуг народа" без дипломаТеперь же можно только удивленно смотреть на шокирующие результаты расстановки мест в будущем парламенте, которые случились всего лишь через два месяца после вступления Зеленского в должность.

После всех этих случаев удивительно до сих пор слушать любые прогнозы. Особо режут слух истории о том, как уже очень скоро рейтинг Зеленского сильно упадет.

Почему?

Да потому что совершенно непонятно пока, почему он должен вообще падать.

Во-первых, досрочные местные выборы сильно перезагрузят картину на местах и оформят организации Слуги по всем регионам. Сторонники Зеленского и связанных с ним лиц, возьмут власть в городах и областных советах. Его губернаторы получат сильную опору. Впервые в истории Украины новую политическую организацию будет представлять огромное число сторонников и опираться на абсолютную власть почти во всех регионах страны.

Читайте такжеНаложат руки или сопьются: как проигравшие политики переживут поражение на выборахВо-вторых, обладая полной властью в Кабмине и силовых органах, политическая организация Зеленского получит все возможности для быстрых изменений. Нас неизбежно ждут громкие задержания и аресты, которые сильно понравятся сторонникам.

Непонятно, что будет делать судебная власть в этих случаях, но беспредельное сопротивление, основанное на обогащении судей, будет вынуждено привести к перезагрузке судебной власти.

Это самый большой вызов, при этом, учитывая все возможности власти с ориентиром на быстрый результат можно ожидать, что судебная власть как минимум не будет бестолково сопротивляться. Поскольку сопротивление Зеленскому сегодня приводит к известным итогам.