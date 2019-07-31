Пытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память"

Пожар на Ленинской кузнице произошел 29 мая, незадолго до вызова Порошенко на допрос в ГБР

Парочка подробностей по допросу Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, которое сейчас занимается делом о продаже завода Ленинская кузня бизнесмену Сергею Тигипко.

По данным прессы эта продажа состоялась за 300 млн долларов, официально по сделке прошли только $30 млн, куда делись $270 млн никто не знает – на счета в украинские банки эти деньги не попали. 30 млн Порошенко снял наличными через свой Международный инвестиционный банк, это тоже предмет расследования.

Так вот, продажа завода была направлена на то, чтобы скрыть хищения оборонного бюджета, потому что Порошенко на Ленинской кузне строил катера Гюрза, которые активно продавал ВСУ для морских операций - хотя это катера для хождения по рекам. Они готовились на продажу в Среднюю Азию, но из-за невостребованности их начали поставлять военно-морским силам Украины, хотя по морю эти катера ходить не могут по своим техническим характеристикам.

Читайте такжеСуд дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу Кузницы на РыбальскомТакже на Кузне был модернизирован рыболовецкий траулер 1972 года производства за $65 млн, который позже успешно сгорел, а после приобретения завода Тигипко начал его просто сносить, чтобы потом с помощью следственных экспериментов нельзя было установить, где, как и с помощью чего совершались хищения оборонного бюджета. Ну и отмывание доходов в особо крупных размерах, потому что завод не стоит $300 млн, даже если на этом месте Тигипко собирается построить Диснейленд.

Порошенко прибыл в ГБР на допрос, и самым интересным были не прыжки на его машину ветерана Азова, а ответы Порошенко, где он оперировал всего двумя категориями:

Я не буду давать показания против себя, потому что такое право мне дает конституция

Не помню

- Как происходило подписание предварительных условий по сделке?

- Не помню.

- Получили ли вы деньги от продажи завода Ленинская кузня?

- Отказываюсь давать показания на основании статьи конституции.

- Где происходило подписание сделки?

- Не помню.

Читайте такжеПорошенко готовится к побегу из УкраиныИ так далее. Фигурант пришел на допрос и заявил о том, что ничего не помнит о продаже завода за $300 млн, а если что-то и помнит, то никаких показаний давать не будет. При этом в своем интервью после допроса он заявил, что оценку стоимости завода делала юридическая аудиторская компания, название которой он тоже не помнит.

Все это означает, что Порошенко врет, понимая, что сейчас ловушка захлопнется. Именно поэтому он так нервничает и поэтому его так трясет от вопросов о Ленинской кузне – любая деталь этой сделки приведет к тому, что Порошенко отправится в тюрьму.