Свадебная королева на велосипеде, или Почему Кличко оказался в одиночестве

Михаил Подоляк

политтехнолог

2 августа 2019, 07:51

Кличко никудышний мэр и управленец, не разбирающийся ни в чем. Но бить по нему стоило конкретными пофамильными уголовными делами, а не рассказами о "смотрящих".

Виталий Кличко
Виталий Кличко может лишиться поста киевского градоначальника

В антикличковской инициативе команды Зеленского, разумеется, есть свои плюсы и свои минусы. Минусы понятны - слишком поспешно организована атака, без внятной пока аргументации (классическое "воруют!") и как бы оставляющая на обочине интересы собственно столичных жителей.

Тем более, что Кличко - идеальное наказание для тех же киевлян за их неразборчивость в электоральных связях. Звезда, особенно спортивная хорошо смотрится только на обложках гламурных изданий. Не более того...

Объективно говоря, Виталий Владимирович Кличко - менеджер крайне слабый. Никудышний. Пустотелый. Во всем. Потрясающе идеальный в своём навыке "всегда проходить мимо главного". В нем нет вообще ничего, за что можно было бы зацепиться. Управление точно не уровень Кличко. Виталий Владимирович банально не знает элементарных вещей. Можно и намного жёстче сказать. Он не то, чтобы фундаментального не знает. Нет, он вообще ничего не знает, кроме как получать свой процент с чужих теневых транзакций. Он крайне неважнецки разбирается в кадрах, легко "западает" на проходимцев. Совсем не хочет впахивать. Постоянно твердит банальные вещи, которые в какой-то момент перестают даже раздражать. Что, несомненно, весьма красноречиво само по себе.

Читайте такжеНа грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственномуЕго мэрство - это своего рода мэрство "свадебной королевы на велосипеде". Много пустотелого пиара, какие-то уличные понты и вечное "отвали" в качестве ответа - "приходите завтра!"

В это время город безобразно насилуют. Предлагая восторженным киевлянам все тот же хаотический "генеральный план" заливки города бетоном, уничтожения зелёных зон, захвата любых земель и создания хаоса. Те, кто все это делают, попутно застраивая город дешевыми высотками, точно не держат свои семьи в нашей каменной ловушке. Да и сам Кличко, наверняка, после окончания каденции исчезнет из Киева. Потому что уродливо, неуютно, вонюче. И без ливневок...

Тем не менее, ударить Кличко нужно было наотмашь. Конкретными пофамильными уголовными делами. А рассказ о безымянных "смотрящих" - так себе история. Равно как весьма глупо выглядят слова о каких-то мифических посредниках, предлагавших деньги за невмешательство. Точно не знаем фамилию ключевого вора, обворовавшего столицу?

Читайте также"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки"Сегодня Кличко оказался в одиночестве. В тот самый момент, когда ему очень нужна яркая и консолидированная группа поддержки. Почему один? Потому что не политик. Потому что никогда и никого не умел слушать. Потому что всегда считал себя "обманутым президентом". Потому что пять лет сытно жрал городской ресурс.

Хуже одиночества только его трусость. Кличко настолько испуган и настолько не готов к драке, что обращается за поддержкой не к Киеву, а бежит к известному американскому лоббисту и откровенно клянчит: "помогите-спасите, меня не любят, ко мне претензии, но вы пожурите этих парней и скажите им не трогать меня". Но что ему остаётся? Возможно, просто выпить бокальчик холодного Veuve Clicquot. Лучше даже (после предложения Ляшко) La Grande Dame Brut Rose).

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Киев Виталий Кличко Михаил Подоляк Андрей Богдан
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