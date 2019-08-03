Порошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинации

Петр Порошенко / скриншот

Последнее интервью Петра Порошенко - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Он так и не понял, почему проиграл.

Безусловно, у него были серьезные достижения. И он останется в истории, хотя и с неоднозначными оценками. Но не честно и не справедливо присваивать все достижения 2014−2018 годов только себе. В конце концов, были также правительства Яценюка и Гройсмана, и они сделали немало. И сама реформа децентрализации, о которой вспоминает Порошенко, была скорее инициирована Гройсманом.

Читайте такжеПытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память"Но больше всего меня взбудоражила история о Медведчуке. Откровенная ложь. Он не только поднял голову при президентстве Порошенко, а был легализован, получил официальный и особый статус переговорщика по Донбассу (где он действовал якобы от имени Украины, но реально в интересах Путина), и два телеканала. И я на собственном опыте знаю, как изменилась политика телеканалов NewsOne и 112 с августа 2018 года.

Всю эту легализацию Медведчука устроили для того, чтобы разыграть комбинацию с выходом во второй тур президентских выборов Бойко и Порошенко. Ради этого страну вновь ставили на разрыв. И это, на мой взгляд, в политическом смысле преступление.

Хорошо, что феномен Зеленского - как бы мы к нему не относились - сломал эту комбинацию.