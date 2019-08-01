Порошенко побахвалился, рассказав как "держал в кулаке" Медведчука

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

Президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко категорически не согласен с тем, что именно за его срок во главе страны Виктор Медведчук (кумом которого является президент РФ Владимир Путин) вернулся и даже преуспел в украинской политике.

Свое мнение он высказал в интервью "УП".

"Госпожа Севгиль [Мусаева-Боровик, главный редактор УП - Главред]. Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны", – сказал Порошенко.

Читайте такжеКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламентеНа утверждение интервьюера, что сейчас политсила "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая Виктором Медведчук, получила по итогам досрочных выборов в Раду получила представительство в 13% мандатов, пятый президент Украины также ответил отрицательно.

"Браво, только при Порошенко он этого не имел. При Порошенко он даже не баллотировался. Медведчук при мне голову не мог поднять!", – подытожил он.

Напомним, ранее стало известно член Трехсторонней контактной группы от Украины Роман Бессмертный рассказал о том, как Виктор Медведчук был отстранен от Минского процесса.