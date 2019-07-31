Тень Медведчука: почему кум Путина будет влиять на минские переговоры даже после ухода

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
31 июля 2019, 08:45

Лидер ОПЗЖ является главным и на данный момент единственным вариантом мостика между Банковой и Кремлем.

Виктор Медведчук, Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Виктор Медведчук благодаря связям с Владимиром Путиным по-прежнему будет влиять на переговорный процесс в Минске, даже не будучи его фактическим участником / kremlin.ru

Президент Владимир Зеленский отстранил Виктора Медведчука от минского процесса. Де-факто Медведчук покинул его еще раньше – это произошло, по сути, еще при Порошенко.

Медведчук ездил в Москву, встречался с Путиным и Медведевым. Россия демонстрирует, что есть человек, посредник, через которого можно вести переговоры – и других на его место не намечается. У Медведчука есть большой актив – кумовство с Путиным и близость к нему. А Украине все равно придется вести переговоры с Россией, от этого никуда не деться. Поэтому со стороны Кремля будет идти прессинг по всем направлениям. И в случае, если в Кремле заявят, что будут общаться с Зеленским только через посредника в лице Медвечука, президенту Украины придется идти на уступки и включить кума Путина в переговорный процесс в качестве или прямого, или непрямого посредника, потому что другого выхода на Москву пока что у Зеленского нет.

Неучастие Медведчука в минских переговорах в какой-то мере может сказаться на переговорном процессе. В частности, переговоры могут застопориться. Однако не надо списывать и Леонида Кучму, который также является достаточно сильным авторитетным игроком. Поэтому возвращение Зеленским Кучмы и Бессмертного в минскую группу было правильным ходом – переговорный процесс все равно должен продолжаться.

Читайте такжеКремль не сдастся: как Москва использует результаты выборов в РадуА тень Медведчука так или иначе будет присутствовать на этих встречах, тем более, что теперь он стал депутатом Верховной Рады и сможет влиять на процессы в парламенте и делать многое другое: выдвигать законодательные требования, осуществлять соответствующие голосования фракции Оппозиционная платформа – За жизнь (которая уже заявила, что будет находиться в оппозиции к Зеленскому и поддержит только те решения, которые будут соответствовать программным требованиям партии), освещать различные вопросы телеканалами Медведчука и т.д.

В любом случае, эта фигура никуда не денется. Не надо забывать, что Медедчук – кум не только Путина, но и Дмитрия Медведева, потому даже если в России произойдет рокировка власти (а преемником главы РФ станет, скорее всего, именно Медведев), Медведчук все равно будет вариантом контакта с российскими властями.

Пока что от него стоит ожидать различных методов воздействия на новую власть – от публичной критики до непубличных действий, которые должны будут привести к эффективным для Медведчука результатам.     

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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