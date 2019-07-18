Встреча кумовьев: Медведчук и Путин поговорили о мире на Донбассе

Медведчук и Путин встретились в Питере / Скриншот видео из Twitter Дмитрий Смирнов

За несколько дней до парламентских выборов один из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук провел встречу с российским президентом и по совместительству своим кумом Владимиром Путиным.

Встреча кумовьев прошла в Питере. Политики поговорили об урегулировании военного конфликта на востоке Украины, пишет ТСН. В частности, Путин повторил один из своих любимых тезисов – мир на Донбассе возможен при условии прямого диалога официального Киева с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По словам российского лидера, ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров сторон

Также хозяин Кремля добавил, что Москва поддерживает украинских политиков, которые выступают за сближение с РФ, и пообещал делать все от нее зависящее для того, чтобы процесс урегулирования ситуации на Донбассе "шел необходимым темпами и с нужным качеством".

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