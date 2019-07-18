Встреча кумовьев: Медведчук и Путин поговорили о мире на Донбассе

18 июля 2019, 17:43

Путин снова заявил, что ради мира Киев должен пойти на прямые контакты с главарями "ЛДНР"

Медведчук и Путин встретились в Питере / Скриншот видео из Twitter Дмитрий Смирнов

За несколько дней до парламентских выборов один из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук провел встречу с российским президентом и по совместительству своим кумом Владимиром Путиным.

Встреча кумовьев прошла в Питере. Политики поговорили об урегулировании военного конфликта на востоке Украины, пишет ТСН. В частности, Путин повторил один из своих любимых тезисов – мир на Донбассе  возможен при условии прямого диалога официального Киева с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По словам российского лидера, ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров сторон

Также хозяин Кремля добавил, что Москва поддерживает украинских политиков, которые выступают за сближение с РФ, и пообещал делать все от нее зависящее для того, чтобы процесс урегулирования ситуации на Донбассе "шел необходимым темпами и с нужным качеством".

Читайте такжеДаже боевики на обмен согласились, а Кремль всё испортил – БессмертныйНапомним, 17 июля в Минске трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе – оно запланировано на 21 июля.  Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный сообщил, что документ предусматривает публичное заявление сторон о прекращении огня и ответственность за нарушение режима тишины. 

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Донбасс перемирие Виктор Медведчук Владимир Путин выборы 2019
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