Что там у москалей, или Почему украинцам не стоит смеяться над россиянами

Протесты в России

Наш обыватель, развалившись на диване и попивая пивко перед телевизором, или втыкая жирным пальцем интернет, сидя на горшке, любит посмеяться над старшим братом. То у них ракеты из говна, то блины с лопаты, то протесты не такие, как надо.

Десяток омоновцев лупит какого-то доходягу, а два десятка москвичей наблюдают за процессом, и старательно снимают на телефон. "Хе-хе!.. - усмехается обыватель, засовывая в рот очередной кусочек "кальмаров", - вот у нас помню (по телевизору показывали) на Майдане лупили беркутов! У нас такого безобразия быть не может, у нас народ из другого теста, чуть что случится - все за одного!"

Прав обыватель, прав. Только ничего у нас не случается. В презренной Москве люди вышли из-за какой-то ерунды - нерегистрации оппозиционных депутатов, а у нас после трагедии под Иловайском, после предательства под Дебальцевым, после того, как Виктор Медведчук избрался в парламент - никто не вышел. Массовки в поддержку падающего рейтинга отечественных и заграничных авантюристов не в счёт. Я про идею говорю.

Читайте такжеНеадекватный Путин, или почему Кремль сам напросился на новые санкцииЗа идею на Майдане стояли немногие. На одного идейного приходилось десять-двадцать сочувствующих зевак, приходивших по выходным под сцену послушать "лидеров", попить дармового чая, и сделать селфи возле баррикады. Когда становилось жарко, сочувствующие разбегались, когда всё закончилось - вернулись и проголосовали за Петра Порошенко. Теперь проголосовали за Зеленского. Завтра - проголосуют за Медведчука. И сидя на горшке, втыкая жирным пальцем интернет, будут по-прежнему высокомерно посмеиваться над старшим братом, когда в Москве станут выносить Путина. "Не так несут, - скажет обыватель. - И не туда. Вот у нас на Майдане!.."