Печальный конец Путина: каким будет финал российского диктатора

Путин / Reuters

Царству Владимира Путина 20 лет. Все сейчас вспоминают, с чего оно началось, а я пишу о том, чем оно неизбежно закончится. Мирно от власти он не уйдет никогда: хоть попал туда случайно, прикипел к ней душой, понравилась она ему очень. Даже экспериментов, как с потешным президентством Медведева, больше ставить не будет.

Помните, как он рыдал от счастья на поствыборном митинге, когда вернул себе даже не власть, которую не терял, а всего лишь формальный президентский титул?

Читайте такжеПодлость Путина: у хозяина Кремля есть план по Украине, и он очень вероломенВ общем, Путин будет держаться за трон всеми своими вставными зубами и сохнущими руками до последнего, пока его не скинут силой.

Неизвестно, будет ли это конец Гитлера, загнанного как крыса в бункер, или Муссолини, повешенного вниз головой на потеху горожанам, или Чаушеску, поставленного к стенке, или Саддама Хусейна с петлей на шее, или Муамара Каддафи с черенком от лопаты в заднице.

Детали - не главное. Важно, что финал Путина будет таким же, как и у других диктаторов, бесконечно цеплявшихся за власть, конфликтовавших с окружающим миром и (или) собственным народом.