Путинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов

В аэропорту то ли Риги, то ли Осло, точно не помню, первое, что слышишь, выходя из самолета, это крики птиц. Я ещё так удивился. Ни фига себе, думаю, какой швах у них тут с безопасностью. Не, ну понятно, море рядом, но всё ж таки нельзя же так. Вся ВПП забита чайками.

Начинаешь искать глазами. Нету. Странно. Орут вот прям над ухом, и много так, и громко - а нету. Потом доходит - это не чайки. И не живые. Это крики хищных птиц. Из динамиков на столбах. На каждом столбе. По всему аэродрому. Именно для того, чтобы отпугивать чаек.

И сразу вот прям такое странное чувство по телу разливается. Смесь спокойствия и благодарности. Ощущение, для жителя Мордора непривычное совершенно. Вероятно, именно это и называется культурный шок.

"Причиной крушения А321 в Подмосковье предварительно, стали чайки".

Ну, всемирно известные чайки приморского Подмосковья. Соленый вечерний бриз, крики альбатросов, парус на горизонте, расплетающие после вечернего лова сети рыбаки в бухте Жуковского, знаменитые омары Нечерноземья...

Откуда стая чаек в полутора тысяч километров от моря?

А всё очень просто. Там, оказывается, огромная свалка рядом с аэропортом.

Страна полностью через жопу. Вся. Сверху до низу.

Читайте также233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известноСтрана, которая убьет тебя тысячей настолько разнообразных способов, что ты даже не сможешь выдумать таких. Пьяный поп на "Феррари", влетевший в остановку. Чайки посреди суглинка средней полосы. Отсутствие люка на ливнёвке, в которую проваливается твой внук. Ракета, прилетевшая в твой "Боинг". Другая ракета, прилетевшая за триста двадцать километров через море, которую ты поставил благодарным сирийским друзьям, а они бахнули ею по израильскому истребителю, да вишь ты, незадача какая, промахнулись малёхо. На тот берег моря. Перехватчик, упавший на сельский дом посреди поля в Бельгии, потому что пилот катапультировался четыре часа назад ещё на территорией СССР. Учителя, запирающие детей в кинозале "Зимней вишни".

Писать "Бегите, глупцы, хватайте подмышку своих детей и бегите оттуда" - в этот раз я не буду.

В Симферополь они летели. Взяли своих детей и повезли их на оккупированную территорию чужого государства, чтобы с малолетства приучать их пользоваться отжатым, отобранным, награбленным...

Одни захватывают, другие с радостью летят хавать захваченное, третьи строят им гигантскую свалку рядом с аэродромом.

Ну, что я тут могу сказать.

Доброе утро.