Обама загнал Путина в крымский тупик, выйти из которого достойно уже не получится

Виталий Портников

Публицист, журналист

29 августа 2019, 10:04

Любая нормализация отношений Украины и России будет рано или поздно утыкаться в проблему полуострова.

Обама, Путин, Турция
Обама обхитрил Путина / Reuters

На саммите "Большой семерки" во французском Биаррице президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил о "хитрости" российского президента Владимира Путина, с помощью которой тот обманул Барака Обаму и аннексировал Крым.

Сейчас, спустя пять лет после аннексии, поступки Путина действительно могут выглядеть изощренной хитростью. Однако стоит вспомнить, что западные лидеры в 2014 году оказались не готовы не к хитроумным поступкам Путина. Они, думаю, оказались не готовы к нарушению правил игры, к отказу соблюдать классические нормы международного права.

Можно даже не напоминать о соглашениях в Ялте или Хельсинки, определивших границы в Европе и гарантировавших их нерушимость даже в моменты самых непростых отношений между Востоком и Западом. Хочу вспомнить о другом – о развале Советского Союза. Поскольку этот развал смог пройти относительно мирно только при общем согласии всех союзных республик, по умолчанию было принято, что ни одна из них не покушается на территории другой.

Читайте такжеНикакие решения Путина не спасут Крым от деградацииРоссия, уверен, и здесь оказалась отнюдь не примером для подражания, ее президенты – вначале Борис Ельцин, а затем и Владимир Путин –​поддерживали квази-государства, созданные еще в период агонии СССР. Однако Россия никогда официально не отказывалась от признания территориальной целостности соседних стран и уверяла, что хочет содействовать ее восстановлению. Первая "красная линия" была перейдена после нападения на Грузию, когда Кремль признал государственность грузинских автономий и открыл их посольства в Москве. Но даже в этой ситуации фактической аннексии территории Грузии Москва не стала присоединять Абхазию и Южную Осетию. Не было присоединено и молдавское Приднестровье, хотя на территории этой самопровозглашенной республики несколько раз проводились референдумы о присоединении к России.

Почему же в 2014 году Барак Обама должен был думать, что Владимир Путин пойдет другим путем? Что он не ограничится поддержкой квази-независимого Крыма, а в нарушение международного права, законов Украины и самой России и соглашений, подписанных между двумя этими странами, пойдет на аннексию Крыма, на присоединение этой территории? Если готовность нарушить сразу все – это хитрость, то да, Путин, похоже, обхитрил Обаму.

Но российский президент в Крыму действовал не с помощью хитрости. Он, как видим, просто каждый день переходил одну "красную линию" за другой – пока не дошел до "присоединения Крыма".

Мы можем говорить не столько о хитрости, сколько об искушении. Путин прекрасно понимал настроения российского общества. Знал, что простая поддержка "независимой Республики Крым" не добавит ему столько популярности, сколько аннексия полуострова и его "присоединение" к России. Что "независимый Крым" будет восприниматься как территория, которая рано или поздно будет возвращена Украине – так, как сейчас воспринимается Донбасс. И он, думаю, пошел по самому простому пути, принял решение, взметнувшее его рейтинг в России до небес. И поставившее в непростую ситуацию Запад.

Читайте такжеПутин превратил жителей Крыма в своих заложниковВ результате этого искушения, уверен, в ловушке оказались и Путин, и его западные партнеры, и Украина. Эффект крымской популярности российского президента, как и следовало ожидать, оказался краткосрочным. Но никакого решения проблемы полуострова на сегодняшний день не существует. Для Путина этот вопрос закрыт, Крым вписан в Конституцию России. Для Киева и всего остального мира Крым – это часть территории Украины. Любая нормализация отношений с Россией будет рано или поздно утыкаться в проблему полуострова. И не случайно некоторые близкие к Кремлю российские эксперты в частных беседах любят утверждать, что это не Путин обхитрил Обаму, а Обама – Путина.

Что это Обама загнал Путина в крымский тупик, выйти из которого достойно уже не получится.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Крым Виталий Портников Барак Обама Дональд Трамп Владимир Путин
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