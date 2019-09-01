Переворот от Порошенко: что это было на самом деле

Михаил Подоляк

политтехнолог

1 сентября 2019, 09:02

Порошенковский заговор - или откровенная комедия, или потенциальная трагедия с непредсказуемыми последствиями.

Петр Порошенко провел свой марш
Петр Порошенко якобы планирует на декабрь путч / facebook.com/petroporoshenko

Провинциальный переворот как шанс на реванш Порошенко? Серьезно? Эта заунывная песня, судя по всему, будет вечной. Несмотря на то, что заливая уши сограждан тонами патриотических сказок, этот "герой" тупо ни черта не делал для освобождения/переговоров/остановки боевых действий. Именно его равнодушие позволило раковой опухоли сильно вырасти и укрепиться на известных территориях... 

Хуже того, Петр Порошенко - чрезвычайно слабый логист, который к тому же невыносимо жаден и слишком не разбирается в людях. Вернее, он предпочитает строго идиотов подле своих ног. И чтобы организовать полноценный переворот ему банально не хватит ума, исполнителей, терпения и ресурсов. А по ходу любых договорённостей, он обязательно попытается всех обмануть, кинуть на деньги, не выплатить свою долю.

Читайте такжеЗеленский пишет биографию ПорошенкоК тому же, ключевая особенность характера Петра Алексеевича - он просто всегда трепится и ни черта не делает. Фанфаронство и пустобрехие - неизменные фишки его управленческого стиля.

Поэтому полноценный, хорошо организованный и продуманный силовой переворот и паспортная фамилия "Порошенко" - это категорически взаимоисключающие вещи. Все "перевороты Порошенко" - это, скорее, разноцветные детские комиксы об арбузной барже с минометами.

И тем не менее, разговоры об этом периодически вспыхивают. Почему? Потому что Украина. Потому что мы не ищем легких и прозрачных путей. Потому что мы все равно стараемся наделить пустопорожнее тело исполинскими силами. И сами себя без устали пугаем. Потому что мы всегда видим полноценных ушлых демонов там, где на самом деле прячется обыкновенная мародерская крыса. Пусть и с сильно раздутым эго.

В данном случае, когда речь заходит о потенциальном порошенковском заговоре на осень-зиму, имеем одно из двух. Или это откровенная уже комедия. Или все-таки потенциальная трагедия с непредсказуемыми последствиями.

Читайте такжеКак режим Порошенко превратился в банду ПорошенкоКомедия? Возможно. Обычная анекдотическая страшилка, чтобы замаскировать заведомо нелепые объяснения того, почему многие вчерашние, включая Арсена  Авакова, столь изящно остаются на своих местах. И почему нам обязательно нужно будет немножко закрутить гаечки, уменьшить свободы, потерпеть какое-то время и позакрывать рты. Но тогда этот комедийный формат выглядит вполне традиционной для нас дорогой к очередному площадному баттлу.

Трагедия? Тоже вполне. Если кто-то действительно готов серьезно вложиться в жёсткий кулуарный переворот. Форматы могут быть разные. Более или менее кровавые. Но с одним обязательным условием - выставить в качестве публичной картинки именно Порошенко, который постоянно и идеально собирает любое дерьмо на свои костюмы и репутацию. Выставить в качестве такого себе зица, которого не жалко и в случае проигрыша, и в случае выигрыша. Списать и забыть...

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Петр Порошенко переворот путч Михаил Подоляк
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