Адский треш и козырь для врагов: что настораживает в новом Кабмине

Новый Кабмин приступил к работе/ УП

После вчерашних назначений Кабмина, в принципе, уже становится понятно, чего от них ждать. Новый премьер, Алексей Гончарук, хоть и действующий адвокат, но хоть как-то понимает, как это все работает изнутри – он долгое время работал в структурах и правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Однако идеи, которые он исповедует, мне не нравятся. Например, когда он открыто говорил о приватизации Укрзализныци. При этом я могу частично согласиться с приватизацией банков, которые находятся в госсобственности, но не продажи монополистам.

Первое, что настораживает – отсутствие четкой программы действий. Ее мы так и не увидели. Она не утверждена, и потому есть опасение, что новый Кабмин будет делать – все, что потребует МВФ. Самые безумные идеи, которые он до этого предлагал вплоть до уничтожения "упрощенки", отмены экспортных пошлин на сырье (против них, кстати, и сам Гончарук). То есть фактически, думаю, будет работа на зарубежные рынки и страны.

Читайте такжеПарламент распускать не страшно: почему Зеленский поспешил с угрозами РадеАдский треш – это министр экономики и АПК Тимофей Милованов. Это человек, который, наоборот, в реальной жизни ни к чему не имел отношения. И как раз ему объединили и отдали сразу два министерства – аграрной политики и экономики. На мой взгляд, Милованов – человек с совершенно марксистскими взглядами на экономику. Опять же, он против "упрощенки" и за то, чтобы НБУ и дальше убивал экономику завышенными ставками по кредитованию и учетной ставкой. Мягко говоря, он приехал в страну с какими-то выдуманными моделями, которые у нас не работают.

Я ничего хорошего от нового правительства не жду, но по другой простой причине. Мы уже приближаемся к мировому кризису в связи с торговыми войнами. Как эти ребята будут с ним справляться, неизвестно.

Разочарование ждет и тех, кто надеется на снижение тарифов. Потому как новые власти вряд ли станут разбираться со схемами главы Нафтогаза, и это будет бить по рейтингу Зеленского.

Что касается министра финансов Оксаны Маркаровой, то к ней тоже есть вопросы по облигациям внутреннего займа. Ведь она попала в ловушку - когда Минфин пустил на украинский рынок иностранцев, обвалилась гривна. В результате возникли проблемы с бюджетом. Это связано еще и с тем, что все акцизы и сборы по контрабанде номинируются в долларах, а из-за того, что он упал, упали поступления в бюджет. И теперь нужно думать, где взять денег для того, чтобы эту проблему решить.

Читайте такжеСамое важное достижение Зеленского за 100 днейМинистра внутренних дел Арсена Авакова же, наоборот, можно только поздравить. Он достаточно грамотно провел игру, выстроил отношения со всеми игроками, как внешними, так и внутренними, активно работал с иностранцами. Де-факто он смог выстроить отношения таким образом, что Зеленский и его окружение с радостью бы избавилось от Авакова, но этого сделать не дали. И это дает и друзьям, и врагам Зеленского отличный козырь, так как ему будут напоминать при любом удобном случае о том, что Аваков – представитель старых элит. И это также будет понижать ему рейтинг.

Что же касается того, что министр внутренних дел будет у руля МВД только до декабря, то тут вспоминается поговорка – нет ничего более постоянного, чем временное. Так что не думаю, что его уход случится через полгода. Прежде всего потому, что и в самой Слуге народа есть достаточно народных депутатов, по моим данным, не менее 30-ти, которые аффилированны с Аваковым.

Конечно, распускать Кабмин пока никто не будет – для этого нужны веские основания. И их еще, в отличии от парламента, надо будет хорошо продумать.

Тарас Загородний, Политический и экономический эксперт, специально для Главреда