Блестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффекта

Рада 3 сентября проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности

Я бы мог занять теоретическую позицию и встать на защиту депутатской неприкосновенности. Рассказать о разделении властей, о независимости законодательной власти, о наличии элементов депутатской неприкосновенности в большинстве демократических стран, но не буду. Не вижу смысла защищать этот институт.

Во-первых, в условиях однопартийного большинства, которая имеет своего генпрокурора, президента и правительство, неприкосновенность становится фикцией.

Во-вторых, при таком количестве различных нарушений, решение о ее снятии может быть отменено в любой момент через КС. Конечно, это будет не завтра. Мой прогноз - депутатской неприкосновенности не будет всю каденцию Зеленского. И это полностью отображает статус ВР - принтера законов.

Читайте также"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепамВ-третьих, неприкосновенность денег и политической конъюнктуры никто не отменит. Пока что. Независимые суды пока - утопия. Кому надо - может "порешать".

Какое значение имеет отмена неприкосновенности? Зеленский победил благодаря продуманному пиару. Очевидно, он сам понимает значимость пиара. И его окружение - тоже. Это отмена - блестящая пиар-акция. Благодаря ей полгода в ответ на вопрос о выполнениях предвыборных обещаний можно будет говорить: "Ну, неприкосновенность мы уже сняли..."

На этом фоне несколько теряются реальные (и наиболее дискуссионные) задачи правительства Гончарука: большая приватизация и рынок земли. Так, главное - не поездки на самокатах, и не обещания роста на 30 процентов за 5 лет (посчитайте, сколько ежегодного роста это значит), а именно это.

Ну и лично я за неприкосновенностью депутатов не буду скучать. Сняли - молодцы. Теперь, очевидно, ничто не помешает Рябошапке выполнить собственные задачи по "посадке" в неделю?