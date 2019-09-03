Блестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффекта

Неприкосновенность денег и политической конъюнктуры пока не отменили, так что кому будет надо - все еще может "порешать".
Я бы мог занять теоретическую позицию и встать на защиту депутатской неприкосновенности. Рассказать о разделении властей, о независимости законодательной власти, о наличии элементов депутатской неприкосновенности в большинстве демократических стран, но не буду. Не вижу смысла защищать этот институт.
Во-первых, в условиях однопартийного большинства, которая имеет своего генпрокурора, президента и правительство, неприкосновенность становится фикцией.
Во-вторых, при таком количестве различных нарушений, решение о ее снятии может быть отменено в любой момент через КС. Конечно, это будет не завтра. Мой прогноз - депутатской неприкосновенности не будет всю каденцию Зеленского. И это полностью отображает статус ВР - принтера законов.
Читайте также"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепамВ-третьих, неприкосновенность денег и политической конъюнктуры никто не отменит. Пока что. Независимые суды пока - утопия. Кому надо - может "порешать".
Какое значение имеет отмена неприкосновенности? Зеленский победил благодаря продуманному пиару. Очевидно, он сам понимает значимость пиара. И его окружение - тоже. Это отмена - блестящая пиар-акция. Благодаря ей полгода в ответ на вопрос о выполнениях предвыборных обещаний можно будет говорить: "Ну, неприкосновенность мы уже сняли..."
На этом фоне несколько теряются реальные (и наиболее дискуссионные) задачи правительства Гончарука: большая приватизация и рынок земли. Так, главное - не поездки на самокатах, и не обещания роста на 30 процентов за 5 лет (посчитайте, сколько ежегодного роста это значит), а именно это.
Ну и лично я за неприкосновенностью депутатов не буду скучать. Сняли - молодцы. Теперь, очевидно, ничто не помешает Рябошапке выполнить собственные задачи по "посадке" в неделю?
Депутатская неприкосновенность: что это и что означает ее отмена
3 сентября 2019 года в Украине депутаты девятого созыва Верховной Рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.
Законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов.
Таким образом, из Конституции Украины были удалены строки
Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность
и
Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы
Отмена депутатской неприкосновенности означает, что после вступления закона в силу любого парламентария могут привлечь к уголовной ответственности, задержанию и аресту без голосования в стенах Рады, как это было, например, с народным депутатом Надеждой Савченко.
Стоит отметить, что неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных апелляций. Пока что, согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года.
Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.